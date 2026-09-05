GP d'Italia, libere 3: Russell si conferma leader, ma Hamilton lo insidia da vicino

Prove di qualifica a Monza. Il terzo turno libero ha visto svettare nuovamente George Russell con la Mercedes. L'inglese, che già era stato il più veloce nella giornata di venerdì, ha ottenuto il miglior tempo in 1'22"219. Inizialmente a guidare il gruppo era stata l'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, ma il bolognese non si è più migliorato e alla bandiera a scacchi è risultato quarto.

E' invece risalito con prepotenza Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ha segnato il crono di 1'22"445 a 0"226 da Russell. Un buon risultato per la Ferrari che però vede Charles Leclerc soltanto sesto in 1'22"708. Al terzo posto si inserito Max Verstappen con la Red Bull-Ford. L'olandese si è lamentato a lungo del comportamento della sua RB22 (un classico ormai), ma è riuscito a segnare un buon 1'22"589. Peggio è andata al compagno Liam Lawson, autore anche di un testacoda alla prima variante, che è 12esimo.

Tra l'Ascari e la Prima Variante, scaramucce tra Hamilton e Verstappen che si sono superati più volte. Il 2020 non è certo stato digerito da Hamilton...

Anche oggi sembra faticare la McLaren-Mercedes. Lando Norris è quinto a 0"406 dalla vetta, Oscar Piastri è ottavo, rallentato da Russell al Curvone. E attenzione perché il pilota Mercedes potrebbe essere a rischio penalità. Grande prestazone per Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford, costantemente nella top 10 e questa volta settimo.

Nei primi dieci anche le due Alpine-Mercedes che hanno risalito la china con Pierre Gasly nono e Franco Colapinto decimo. Nella qualifica, l'Alpine se la dovrà giocare, per l'ingresso nel Q3, con l'Audi, vicinissima nelle prestazioni. Poco dietro la Haas-Ferrari. Lontane come al solito la Williams-Mercedes, l'Aston Martin-Honda e la Cadillac-Ferrari.

Sabato 5 settembre 2026, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'22"219 - 14 giri

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'22"445 - 21

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'22"569 - 24

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'22"580 - 18

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"625 - 18

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'22"708 - 21

7 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'22"724 - 21

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'22"773 - 21

9 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'22"898 - 24

10 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'23"101 - 23

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'23"126 - 22

12 - Liam Lawson (Red Bull-Ford) - 1'23"203 - 23

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'23"298 - 21

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'23"585 - 23

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) - 1'23"817 - 16

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'23"875 - 28

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'24"020 - 25

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'24"437 - 29

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'24"919 - 20

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'25"004 - 20

21 - Sergio Perez (Cadillca-Ferrari) - 1'25"031 - 20

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'25"555 - 20