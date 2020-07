GP Jerez, Marquez domina le prime libere, Dovizioso 4° tempo. Valentino 13°

JEREZ - Il solito Marc Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere in vista del motogp di Jerez de la Frontera, in programma domenica. Dietro il campione del mondo della Honda però scalpitano i rivali. il secondo miglior tempo l’ha segnato Maverick Vinales su Yamaha, staccato di soli 24 millesimi, mentre il britannico Cal Crutchlow su una Honda non ufficiale è stato terzo a 88 millesimi. Ottimo quarto tempo per Andrea Dovizioso su Ducati in ritardo di 121 millesimi dallo spagnolo. Per Valentino Rossi 13mo tempo, ancora più lontano Fabio Quartararo17mo, mentre Danilo Petrucci reduce dalla brutta caduta nei test e ancora dolorante al collo, ha chiuso al 21mo.