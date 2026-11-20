Nelle prove libere 2 del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, con una pista ancora bagnata, il migliore è stato George Russell su Mercedes in 1:47.272. Secondo Gasly e terzo Leclerc. Quarto Hadjar, poi Piastri, Hamilton, Norris e Antonelli. Verstappen in pista (per scelta) solo nel finale e con qualche problema alla sua Red Bull. Stanotte si riparte all'1.30 con le ultime prove.

«Ci sono alcuni aspetti positivi che possiamo trarre dalla giornata di oggi. Aver dovuto perdere la prima sessione non ci ha penalizzato troppo, considerate le condizioni che non hanno permesso a nessuno di girare. In compenso è stato utile riuscire a completare diverse tornate in FP2. Abbiamo raccolto alcune indicazioni interessanti con il progressivo asciugarsi della pista e nel passaggio dalle gomme Wet alle Intermedie, che ci danno alcuni elementi sui quali lavorare». Lewis Hamilton attende il bel tempo e la pista asciutto per esprimere un giudizio sulle aspettative della Ferrari nel Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. «Domani dovrebbe essere asciutto, ci attende una sfida diversa e dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente durante l'ultima sessione di prove libere in preparazione delle qualifiche, per riuscire a mettere la vettura nelle migliori condizioni possibili», conclude il pluricampione del mondo.

«E' stata una giornata difficile per tutte le squadre, a causa delle condizioni meteo e della pista bagnata. Credo che la fotografia di oggi non offra molte indicazioni per il resto del weekend, dato che da domani sono previste condizioni di asciutto». Charles Leclerc non si sbilancia dopo il terzo posto nelle seconde libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 con la Ferrari. «Non abbiamo girato in FP1, mentre in FP2 siamo riusciti a completare un buon numero di tornate, raccogliendo informazioni utili sulla guida in queste condizioni. Speriamo che i dati raccolti possano tornarci utili in futuro. Domani, in sostanza, ripartiremo da zero e vedremo come sarà la situazione in FP3», conclude il pilota monegasco.