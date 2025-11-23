Gp Las Vegas: McLaren squalificate, Verstappen riapre Mondiale. Kimi Antonelli sul podio

Colpo di scena alla fine del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas vinto dalla Red Bull di Max Verstappen. Nella notte a stelle e strisce del Circus nella città del gioco d'azzardo, arriva la notizia della squalifica delle McLaren in grado di far saltare il banco per i giochi iridati a due gare dalla fine della stagione. Sia la monoposto del leader del Mondiale Lando Norris, arrivato secondo, che quella di Oscar Piastri, quarto, sono finite sotto la lente d'ingrandimento della federazione automobilistica internazionale per il fondo irregolare (plank non conforme) e cancellate così dall'ordine d'arrivo. Una decisione, quella della Fia, che rimette in gioco sia l'olandese volante che il compagno di squadra di Norris, ora entrambi a -24 punti dal leader della classifica piloti in vista del Gp del Qatar (sprint e gara) e di Abu Dhabi. Una doccia fredda quella piovuta a notte fonda sulle McLaren che illumina ancor di più la dolce serata di Max Verstappen a Las Vegas. Quinta vittoria stagionale per l'olandese volante che domina dall'inizio alla fine la terzultima corsa del 2025 e tiene a in vita le sue chance iridate con una performance capolavoro incorniciata dal giro più veloce al cinquantesimo e ultimo passaggio.

Da terzo a secondo grazie alla squalifica delle McLaren il pilota Mercedes George Russell, mentre sale sul podio anche l'altra stella d'argento di un super Kimi Antonelli che nonostante i 5'' di penalità per partenza anticipata disegna forse la sua gara più bella in formula 1 con una sensazionale rimonta dal 17/o posto. Si ferma così ai piedi del podio (da sesta a quarta) la Ferrari di Charles Leclerc frenata da un cambio gomme non proprio azzeccato, mentre rimonta dall'ultima alla decima posizione la Rossa di Lewis Hamilton che con l'azzeramento in classifica di Norris e Piastri è ottavo. Un Gran Premio quello sotto i riflettori di Las Vegas che si decide praticamente al semaforo verde: pronti via con Norris che dalla pole position prova a chiudere Verstappen contro il muro alla partenza ma finisce lungo alla prima curva e sfila dietro anche alla Mercedes di Russell che riesce a superare per la seconda piazza finale solo a due terzi di gara. Per il pilota inglese della McLaren, che prova a raggiungere Verstappen, ma nel corso della gara si accontenta, il secondo gradino del podio avrebbe rappresentato un grande passo avanti verso il titolo mondiale che avrebbe potuto vederlo trionfare già tra una settimana in Qatar. La squalifica rimescola le carte anche per il suo compagno di squadra Piastri che perde i punti conquistati in gara ma lascia inalterata a 24 punti la distanza in classifica dal leader venendo raggiunto da Verstappen. Una gara perfetta che gli permette di correre in Qatar con ancora qualche speranza per il Mondiale piloti per Verstappen: «Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via - scandisce a fine gara il pilota olandese della Red Bull - Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, dividendo la mia gara esattamente in due parti uguali. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme. Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma - aggiunge Verstappen - in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe le gare. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana». Toni non certo trionfalistici in casa Ferrari per una gara non da protagonisti: «Credo di non aver lasciato nulla di intentato oggi. Ogni giro per me era un giro da qualifica. Mi sono preso ad ogni giro rischi incredibili per superare, perché in rettilineo eravamo fermi -le parole di Leclerc sintetizza così il suo Gp di Las Vegas - Ho rischiato come in qualifica - afferma il pilota monegasco - Non ho rimpianti. Siamo finiti per un decimo dietro ad Antonelli. Si poteva forse fare meglio nella gestione della power unit o qualcosa d'altro. Alla fine non è andata male». Da ultimo a ottavo l'altro ferrarista Lewis Hamilton aggiunge: «Non so più cosa augurarmi. Vorrei tanto regalare ai ragazzi un bel risultato, perché se lo meritano. È quello il mio obiettivo per le ultime due gare».