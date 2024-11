GP Las Vegas, prove libere 1-2: comanda Hamilton davanti a Norris, Ferrari quarta con Sainz e quinta con Leclerc

E' senza dubbio il Gran Premio più pazzo della interminabile stagione del Mondiale F1. Questo fine settimana si corre lungo le strade di Las Vegas, città entrata nel calendario lo scorso anno, e che ha un programma tutto particolare. Si corre di sera e il secondo turno libero si è concluso alle 23 locali di giovedì (le nostre 8 di venerdì), così come la qualifica che si terrà venerdì dalle 22 alle 23 (sabato mattina in Italia), mentre il Gran Premio scatterà sabato sera alle 22 di Las Vegas (le 7 di domenica mattina in Italia) per concludersi attorno alla mezzanotte.

Fa freddo a Las Vegas e la seconda sessione libera si è svolta con appena 11 gradi. Grande difficoltà quindi nel mandare in temperatura le gomme su un asfalto nuovo, liscio come una pista di ghiaccio, che non ha favorito la guida dei piloti. Tanti infatti gli errori nei due turni, ma per fortuna nessuno ha centrato i muretti. Lewis Hamilton e la Mercedes si sono però adattati alla perfezione ed hanno concluso in cima alla classifica entrambe le sessioni. La Mercedes sembra aver trovato la giusta chiave per compiere una serie di giri decisamente ficcanti soprattutto nel secondo turno. Se Hamilton (due errori commessi) ha concluso in 1'33"825, George Russell ha fatto suo il terzo posto in 1'34"015, a 190 millesimi dal compagno.

Tra le due Mercedes si è inserito Lando Norris con la McLaren-Mercedes. L'inglese ha rimediato un distacco infinitesimale da Hamilton, appena 11 millesimi. Norris si gioca le ultime chance per contendere il titolo a Max Verstappen anche se dalle dichiarazioni rilasciate nelle ore precedenti le prove libere, non pareva molto convinto di farcela. L'olandese della Red Bull-Honda, che potrebbe intascare il quarto titolo iridato consecutivo già questo fine settimana, non ha avuto una sessione particolarmente felice. Qualche errore, un lavoro rivolto alla gara, e appena 17esimo alla bandiera a scacchi. Peggio di lui il compagno Sergio Perez, 19esimo.

Le due Ferrari sono in scia ai primi tre della classifica. Carlos Sainz è risultato quarto in 1'34"105, Charles Leclerc è quinto in 1'34"313. Nonostante un divario dalla Mercedes piuttosto largo, c'è ottimismo. Continua il gran momento di Pierre Gasly, che ha portato l'Alpine-Renault in sesta posizione davanti alla Haas-Ferrari del velocissimo Kevin Magnussen, tornato al volante dopo aver saltato San Paolo per influenza. La Haas ha piazzato in top 10 anche Nico Hulkenberg, nono.

Tra le due monoposto americane, Oscar Piastri, non particolarmente efficace con la seconda McLaren. Yuki Tsunoda si è preso la decima posizione con la Racing Bulls-Honda, di poco davanti a un Valtteri Bottas notevole con la Sauber-Ferrari. Pochi giri per Alexander Albon, fermato da problemi tecnici sulla sua Williams-Mercedes. Il team diretto da James Vowles dopo San Paolo ha vissuto giorni da incubo per dover riparare velocemente le due FW46 pesantemente danneggiate nel precedente weekend brasiliano.

Venerdì 22 novembre 2024, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"825 - 24 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"836 - 25

3 - George Russell (Mercedes) - 1'34"015 - 29

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"105 - 29

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"313 - 29

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'34"651 - 30

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'34"686 - 20

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"798 - 26

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'34"818 - 24

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'34"997 - 23

11 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'35"020 - 28

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"221 - 26

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"251 - 27

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"440 - 25

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'35"671 - 24

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'35"765 - 28

17 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'35"834 - 25

18 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'35"868 - 30

19 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'36"055 - 25

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'39"629 - 4