Gp Las Vegas, squalificate le due McLaren di Norris e Piastri: mondiale completamente riaperto

Clamoroso a Las Vegas. In sede di verifica tecnica, le due McLaren-Mercedes sono state trovate con il pattino posteriore del fondo piatto troppo consumato, superando la soglia minima richiesta dei 9 millimetri. Di conseguenza, sia Lando Norris, secondo al traguardo, sia Oscar Piastri, quarto, sono stati squalificati. Una decisione certamente corretta da parte dei commissari tecnici FIA e che risulta devastante per Norris e Piastri in ottica della classifica iridata.

Norris rimane fermo a 390 punti (anziché ritrovarsi a 408) mentre PIastri da 378 passa ai 366 del pre Las Vegas. Una situazione che diventa favorevole per Max Verstappen che sale secondo a pari punti con Piastri e a sole 24 lunghezze da Norris, invece dei 42 punti da recuperare alla bandiera a scacchi.

George Russell è quindi secondo nel GP di Las Vegas e terzo risulta Andrea Kimi Antonelli, al terzo podio stagionale, seppur virtuale. Punti ancora più pesanti per la Mercedes nella classifica costruttori. Quarto diventa Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz davanti ad Isack Hadjar e Nico Hulkenberg. Lewis Hamilton da decimo sale ottavo e in zona punti entrano le due Haas-Ferrari con Esteban Ocon e Oliver Bearman.

Domenica 23 novembre 2025, gara - la nuova classifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 50 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 23"546

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 30"488 **

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 30"678

5 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 34"924

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 45"257

7 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 51"134

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 59"369

9 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'00"635

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'10"549

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"308

12 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'26"974

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"702

14 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1 giro

15 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1 giro

** 5" di penalità

Ritirati

Alexander Albon

Gabriel Bortoleto

Lance Stroll

Squalificati

Lando Norris

Oscar Piastri

Il campionato piloti

1.Norris 390; 2.Piastri, Verstappen 366; 4.Russell 294; 5.Leclerc 226; 6.Hamilton 152; 7.Antonelli 137; 8.Albon 73; 9.Hadjar 51; 10.Hulkenberg 49; 11.Sainz 48; 12.Bearman 41; 13.Alonso 40; 14.Lawson 36; 15.Stroll, Ocon 32; 17.Tsunoda 28; 18.Gasly 22; 19.Bortoleto 19.

Il campionato costruttori

1.McLaren-Mercedes 756; 2.Mercedes 431; 3.Red Bull-Honda 391; 4.Ferrari 378; 5.Williams-Mercedes 121; 6.Racing Bulls-Honda 90; 7.Haas-Ferrari 73; 8.Aston Martin-Mercedes 72; 9.Sauber-Ferrari 68; 10.Alpine-Renault 22.