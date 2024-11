Verstappen è campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Doppietta Mercedes con Russell e Hamilton, terzo Sainz

Max Verstappen è il campione del mondo F1 per la quarta volta consecutiva, e con ancora due gare da disputare in Qatar ed Abu Dhabi. Verstappen raggiunge nell'olimpo Alain Prost e Sebastian Vettel, a Las Vegas gli è bastato concludere il Gran Premio in quinta posizione. Lando Norris, suo principale rivale nella rincorsa al titolo, non è mai stato in grado di mettere il muso della sua McLaren davanti a Verstappen e per l'olandese tutto è stato facile.

La gara è stata complessa, con temperature quasi invernali e la difficoltà nel mantenere nella giusta temperatura le gomme. George Russell è stato in prima posizione fin dalla partenza, una gara perfetta la sua e per la Mercedes, dominante fin dalle prove libere. Spettacolare la rimonta di Lewis Hamilton, da decimo a secondo, e tanto rammarico per lui per gli errori commessi in qualifica che gli hanno impedito di poter lottare per la vittoria.

Bel terzo posto di Carlos Sainz con la Ferrari. Lo spagnolo si è anche arrabbiato col team per avergli tardato l'ingresso ai box per il secondo pit-stop. Una mancanza che gli è costato un possibile secondo posto. Quarto Charles Leclerc, che nelle prime fasi di gara ha tentato il sorpasso a Russell dopo una ottima partenza dalla quarta casella. Per la Ferrari, punti pesantissimi in quanto riduce il divario dalla McLaren nella classifica costruttori, ora di soli 24 punti.

Weekend storto per la McLaren, mai competitiva in qualifica e in gara. Lando Norris non ha potuto fare meglio della sesta posizione davanti al compagno Oscar Piastri. Punti importanti per Nico Hulkenberg e la Haas-Ferrari, ottavi davanti alla Racing Bulls-Honda di un ottimo Yuki Tsunoda. Sergio Perez, con la seconda Red Bull, dopo una pessima qualifica è riuscito a prendere la decima posizione.

La cronaca

Vince Russell davanti a Hamilton Sainz e Leclerc, poi Verstappen, campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Sesto è Norris seguito da Piastri Hulkenberg Tsunoda e Perez, questi i piloti a punti. A seguire Alonso Magnussen Zhou Colapinto Stroll Lawson Ocon Bottas. Ritirati Albon e Gasly

Ultimo giro - Russell va verso la vittoria per la doppietta Mercedes con Hamilton secondo, ma tutti gli occhi sono sul quinto, ovvero Verstappen, che sta per conquistare il quarto titolo mondiale piloti

La simulazione proposta dalla FIA segnala che senza quei 2 giri in più con le gomme finite, Sainz poteva concludere secondo

L'attore e regista Sylvester Stallone prende in mano la bandiera a scacchi

48° giro - Anche la McLaren richiama ai box Norris per tentare il giro più veloce, la lotta per il titolo costruttori si fa calda e tutto si tenta.

Ocon va ai box per montare le gomme soft e tentare di prendere il punto che spetta a chi realizza il giro più veloce. Mossa disperata della Alpine

47° giro - Leclerc riesce a superare Verstappen e va in quarta posizione

Perez toglie ad Alonso il punticino del decimo posto

45° giro - Russell controlla la gara ed ha 5" di vantaggio su Hamilton. Sainz è terzo con 1" su Verstappen che ha sempre Leclerc alle calcagna. Norris è sesto davanti a Piastri Hulkenberg Tsunoda e Alonso che ha Perez a soli 8 decimi. A seguire Magnussen Colapinto Zhou Ocon Stroll Lawson e Bottas

43° giro - Sainz non riesce ad allungare su Verstappen che tiene a distanza di qualche metro Leclerc

42° giro - Russell ha ora 5"6 su Hamilton, poi Sainz a 13"8 con Verstappen che sembra non voler mollare e si difende da Leclerc

Verstappen prova a tenersi il podio, ma Sainz è aggressivo e lo supera alla curva 14

Verstappen vede le due Ferrari avvicinarsi sensibilmente con Sainz e Leclerc a un secondo

40° giro di 50 - Perez supera anche Ocon, ora ha 5" da Alonso per entrare in top 10

38° giro - Doppio sorpasso di Perez, vero acrobata, ai danni di Lawson e Magnussen per il 12esimo posto

Hamilton è velocissimo e riduce il gap dal compagno Russell portandosi a 8"3

Ocon perde il nono posto a vantaggio di Hulkenberg mentre Alonso supera Lawson per l'11esima posizione

36° giro - Pit-stop per Zhou mentre Tsunoda sale ottavo superando Ocon

Ancora non hanno fatto un secondo pit-stop Lawson Magnussen Zhou e Bottas

Ricapitoliamo: Russell + 10"5 Hamilton, +13" Verstappen, +16"4 Sainz, +18"3 Leclerc, +29"2 Norris, poi più staccato Piastri seguito da Zhou Ocon Lawson Tsunoda Hulkenberg Alonso Magnussen Perez Colapinto Bottas e Stroll

34° giro - Ai box Hulkenberg, hard per lui

32° giro - E' il momento di Russell di cambiare le gomme e rientra tenendo la prima posizione su Hamilton. Due Mercedes al comando, poi Verstappen Sainz Leclerc Hulkenberg Norris. Ai box anche Perez

Leclerc rientra quarto subito superato da Sainz

32° giro - Hamilton supera Verstappen, Leclerc ai box per il secondo pit-stop

Hamilton scatenato raggiunge Verstappen e lo punta da tutte le parti

31° giro - Anche Norris prende la via dei box e lascia la terza piazza a Verstappen

30° giro di 50 - Russell imperterrito al comando con 15"7 su Leclerc, poi Norris salito terzo davanti a Verstappen Hamilton e Sainz che hanno fatto il secondo pit-stop. Settimo Hulkenberg che precede Perez Zhou e Ocon. Sosta ai box per Tsunoda che monta altre hard

29° giro - Sainz al secondo pit-stop, arrabbiatissimo perché il team gli ha fatto perdere un giro con gomme ormai andate in quanto al box non erano pronti

28° giro - Sainz fa passare Leclerc, Verstappen e Hamilton vanno ai box per un secondo pit-stop

Crollo nelle prestazioni delle gomme per Sainz che è avvicinato subito da Leclerc e Hamilton

Secondo pit-stop anche per Piastri e Albon. Piastri rimonta un secondo set di hard, Albon rimane fermo per problemi

La durata delle gomme hard è un po' un mistero non essendo state praticamente mai utilizzate nel corso delle prove libere

Alonso ai box per un secondo pit-stop e riparte con le hard

25° giro - Russell tiene sempre un vantaggio di 10" su Verstappen, a 12"5 c'è Sainz che precede Leclerc e Hamilton di 1"5

Da rilevare il crollo McLaren questo weekend e la conseguente possibilità per la Ferrari di accumulare punti per insidiare la prima posizione del team inglese nella classifica costruttori

24° giro - Hamilton è vicinissimo a Leclerc, che però guadagna qualcosa sui tratti veloci

21° giro - Verstappen intanto, essendo nettamente davanti a Norris, è matematicamente campione del mondo. Ma ci sono ancora 28 giri da affrontare...

19° giro - Tutti hanno effettuato il pit-stop, a questo punto la situazione vede primo Russell con 10" di vantaggio su Verstappen, 12"2 su Sainz, 15"4 su Leclerc che è attaccato da Hamilton in recupero dopo la pessima qualifica. Sesto è Norris, a 1"2 da Hamilton. Più staccato è settimo Tsunoda davanti a Piastri che ha pagato i 5" di penalità durante il pit-stop. Nono Albon che precede Alonso Hulkenberg Zhou Lawson Perez Ocon Stroll Colapinto Magnussen e Bottas.

18° giro - Perez non ha più il passo di prima e va ai box con Magnussen e Bottas. Il motore ha tradito Gasly, ritirato.

17° giro - Russell ha 10" di vantaggio su Verstappen che ne ha 2"3 su Sainz il quale ha superato Perez. Anche Leclerc riesce a passare Perez che ancora non ha fatto il pit-stop essendo partito con le gomme hard

16° giro - Finisce la gara di Gasly, splendido in qualifica dove aveva siglato il terzo tempo. Un problema tecnico lo costringe al ritiro

Ocon nel momento del suo pit-stop ha sbagliato la fermata nella sua piazzola ed ha dovuto fare un altro giro per poi rientrare ai box

15° giro - Pit-stop per Hulkenberg che lascia la terza piazza a Verstappen seguito dalle due Ferrari, poi Norris Hamilton Magnussen Bottas Tsunoda Colapinto Gasly Alonso Piastri Albon Hulkenberg Zhou Lawson Ocon Stroll

Russell torna in prima posizione con 6" su Perez e 7"5 su Hulkenberg. Verstappen è quarto con 2"5 di vantaggio su Sainz e Leclerc

14° giro - Hamilton ai box, Russell torna primo davanti a Perez e Hulkenberg che stanno ritardando il pit-stop, poi Verstappen Sainz Leclerc Magnussen Norris Bottas Colapinto Tsunoda Gasly Alonso Piastri Albon Zhou Lawson Ocon Stroll

13° giro - Anche Russell va ai box per montare le hard, primo è ora Hamilton

Le Ferrari si sono ritrovate nel bel mezzo del traffico e se la devono vedere con Bottas e Colapinto

Fase concitata della corsa, Verstappen ai box per montare le gomme hard, come tutti gli altri che hanno effettuato la sosta. Cambio pneumatici anche per Ocon Zhou e Lawson

11° giro - Verstappen supera Sainz, che poi va subito ai box per cambiare le gomme come Tsunoda Gasly e Piastri

10° giro - Verstappen ha raggiunto Sainz, penalità di 5" per Piastri per partenza anticipata

10° giro - Pit-stop per Lelcerc Norris Albon e Stroll

9° giro - Russell spinge forte ed ha 5" di vantaggio su Sainz che vede negli specchietti Verstappen. Leclerc non tiene il passo, evidentemente ha qualche problema. Quinto Norris seguito da Gasly Tsunoda Hamilton Piastri Hulkenberg Ocon Zhou Lawson Perez Magnussen Albon Stroll Bottas Colapinto Alonso che ha fatto il pit-stop

Leclerc precipita e viene superato anche da Verstappen, che a sua volta aveva già passato Gasly

8° giro - Sainz si riprende la seconda posizione su Leclerc mentre è lotta tra Piastri e Hamilton per l'ottava posizione

6° giro - Leclerc perde terreno su Russell, notevole la sua difesa, ed ora è a 1"5 dall'inglese

Leclerc non perde tempo e attacca da tutte le parti Russell, le vetture si sfiorano

Russell tiene la prima posizione con 7 decimi su Leclerc che ha superato Sainz, poi Gasly Verstappen Norris Tsunoda Hulkenberg Piastri Hamilton Ocon Zhou Lawson Alonso Magnussen Perez Albon Stroll Bottas e Colapinto

Con gomme soft è partito Alonso, con le dure Perez Bottas e Colapinto, gli altri con le medie

Russell parte bene dalla pole seguito da Sainz e Leclerc che supera subito Gasly, poi Verstappen Norris Tsunoda Piastri Hulkenberg e Hamilton

18 gradi la temperatura aria

A Las Vegas sono le ore 22 di sabato

Quasi concluso il giro di ricognizione del GP di Las Vegas

Colapinto, dopo l'incidente in qualifica, partirà dai box.

Il quarto titolo mondiale è dietro l'angolo per Max Verstappen. Il discorso lo può chiudere nel GP di Las Vegas e le combinazioni possibili sono dieci. Con il quarto iride, l'olandese supererà Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart e Jack Brabham, che di campionati del mondo ne hanno vinti tre. E con il quarto, raggiungerà Alain Prost e Sebastian Vettel. Per il GP, Verstappen partirà dalla quinta posizione, Lando Norris, suo unico contendente, è sesto. In pole troviamo George Russell che dividerà la prima fila con un Carlos Sainz in gran forma. Per la Ferrari, che ha Charles Leclerc, quarto, una bella occasione per ridurre ulteriormente il divario dalla McLaren, leader nel campionato costruttori, che ha Norris sesto e Oscar Piastri ottavo.

GP di Las Vegas, qualifica: pole di Russell, Sainz brillante secondo, Leclerc quarto



Tutte le probabilità a favore di Verstappen

Verstappen arriva davanti a Norris

Norris secondo e Verstappen terzo con giro veloce

Norris terzo e Verstappen quarto con giro veloce

Norris quarto senza giro veloce e Verstappen quinto

Norris quinto senza giro veloce e Verstappen sesto

Norris sesto senza giro veloce e Verstappen settimo

Norris settimo senza giro veloce e Verstappen ottavo

Norris ottavo senza giro veloce e Verstappen nono

Norris ottavo e Verstappen decimo con giro veloce

Norris nono e Verstappen decimo