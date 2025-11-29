GP di Losail, gara sprint: Piastri torna alla vittoria battendo Russell e Norris. Ferrari sempre più in crisi

Partito dalla pole, Oscar Piastri ha condotto 19 giri perfetti andando a vincere la gara Sprint di Losail davanti un pimpante George Russell e a Lando Norris. L'inglese ha guadagnato un punticino su Verstappen, l'australiano tre. Poco certo, ma quando si gioca sul filo di lana, questi punticini possono rivelarsi determinanti nel momento in cui si tireranno le somme finali.

Piastri ha ritrovato quella fiducia, quella sicurezza, che dopo Monza aveva inspiegabilmente perso. Ma forse è troppo tardi per lui, perché Norris continua ad accumulare risultati. Norris non si è lasciato intimorire da Max Verstappen che con una bella partenza si è fatto largo superando subito Fernando Alonso. Ha poi tentato di mettere pressione sulla McLaren di Lando, ma piano piano ha perso terreno sempre infastidito da saltellamenti della sua RB21 che in Red Bull non riescono a togliere.

Dietro a Verstappen ha concluso in quinta posizione Yuki Tsunoda che è riuscito a prendere 5" per track limits mentre non lottava per nessuno. Avrebbe perso una posizione a vantaggio di Andrea Kimi Antonelli, ma anche il bolognese ha ecceduto, tutto solo, nel finale ed ha ricevuto 5" di penalità, rimanendo così sesto. Settimo Fernando Alonso. Lo spagnolo ha perso ben tre posizioni: due al via, superato dalle due Red Bull e una su Antonelli dopo aver sbagliato l'ultima curva.

Pessima partenza per Charles Leclerc (nono) che alla prima curva si è visto superare all'esterno da Isack Hadjar e alla seconda è andato largo scivolando 13esimo. Ha cercato di battagliare, ma non è riuscito a superare la Haas di Oliver Bearman. Leclerc si è poi lamentato della totale mancanza di grip rischiando più volte di finire fuori pista. Lewis Hamilton è partito dai box per permettere qualche modifica, ma alla fine nulla è cambiato ed ha visto l'arrivo in 17esima posizione.

Sabato 29 novembre 2025, gara sprint

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 19 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 4"951

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 6"279

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 9"054

5 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 19"327 *

6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 21"391 *

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 24"556

8 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 27"333

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 28"206

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 28"925

11 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 32"966

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 34"529

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 35"182

14 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 36"916

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 38"838

16 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 39"638

17 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 46"171

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'09"534

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"960

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'20"804

* 5" di penalità

Il campionato piloti

1.Norris 396; 2.Piastri 374; 3.Verstappen 371; 4.Russell 301; 5.Leclerc 226; 6.Hamilton 152; 7.Antonelli 140; 8.Albon 73; 9.Hadjar 51; 10.Hulkenberg, Sainz 49; 12.Alonso 43; 13.Bearman 41; 14.Lawson 36; 15.Stroll, Ocon, Tsunoda 32; 18.Gasly 22; 19.Bortoleto 19.

Il campionato costruttori

1.McLaren-Mercedes 770; 2.Mercedes 443; 3.Red Bull-Honda 400; 4.Ferrari 378; 5.Williams-Mercedes 122; 6.Racing Bulls-Honda 90; 7.Aston Martin-Mercedes 74; 8.Haas-Ferrari 73; 9.Sauber-Ferrari 68; 10.Alpine-Renault 22.

