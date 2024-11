GP di Losail, qualifica Sprint: pole di Norris davanti a Russell, la Ferrari perde il passo

Difficile non commettere errori sul tracciato di Losail, che per via dei cordoli bassi e delle ampie vie di fuga asfaltate, invita a spingere oltre il dovuto. Nella qualifica Sprint, Lando Norris con la McLaren-Mercedes ha messo in riga tutti col crono di 1'21"012, mentre il suo compagno di squadra Oscar Piastri ha segnato il terzo tempo. Una pronta risposta alla Ferrari quella della McLaren, che nel turno libero aveva piazzato Charles Leclerc in prima posizione,

Nel momento clou della qualifica Sprint, la McLaren ha piazzato il colpo vincente dopo un weekend negativo a Las Vegas. Bravo Norris dunque, che non ha avuto peli sulla lingua nell'ammettere di aver compiuto qualche sbavatura di troppo, ma bravissimo George Russell che con la Mercedes sta vivendo un finale di stagione spettacolare. Il dominatore di Las Vegas, ha realizzato il secondo crono in 1'21"075, a 63 millesimi dal connazionale. Prima fila tutta britannica dunque e ancora difficoltà in una qualifica, come nel Nevada, per Lewis Hamilton (settimo) che rimane lontano dal compagno Russell.

Carlos Sainz è il primo dei piloti Ferrari. Lo spagnolo ha sofferto sottosterzo con le gomme soft, al pari di Leclerc. Sainz è quarto in 1'21"281, Leclerc quinto in 1'21"308, divisi da 27 millesimi. Non quello che si sperava dopo il bel turno libero. Non felice anche Max Verstappen, sesto con una Red Bull-Honda che come sempre fatica. Sergio Perez è rimasto addirittura eliminato nel Q1, 16esimo, ma si è visto rovinare uno dei suoi giri veloci da un inspiegabile comportamento di Leclerc, che lo ha danneggiato non poco tirandogli una staccata stile Gran Premio alla prima curva.

Pierre Gasly si sta rivelando sempre più incisivo in qualifica portando l'Alpine-Renault in Q3 e occupando la ottava posizione. Alle sue spalle, un Nico Hulkenberg efficace (ci ripetiamo) ancora una volta con la Haas-Ferrari. Liam Lawson aveva concluso settimo con la Racing Bulls-Honda, ma è stato retrocesso decimo per track limits. Bravo, comunque, a entrare in Q3 quando il suo compagno Yuki Tsunoda è rimasto bloccato nel Q1.

Fuori dalla top 10 la Aston Martin-Mercedes, 11esima con Fernando Alonso e 14esima con Lance Stroll. Nonostante l'impegno, Alexander Albon ha fallito l'ingresso nel Q3 con la Williams-Mercedes risultando 12esimo. Il suo compagno Franco Colapinto è stranamente ultimo, quasi mentalmente bloccato dopo l'incidente di San Paolo. Va anche detto che l'argentino, proprio per quel crash in Brasile e la conseguente mancanza dei pezzi necessari, non ha l'ultima versione della FW46. Bel colpo per Valtteri Bottas, 13esimo con la Sauber-Ferrari. Esteban Ocon ha invece deluso con l'Alpine, se guardiamo alla prova di Gasly.

Venerdì 29 novembre 2024, qualifica sprint

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'21"012

2 - George Russell (Mercedes) - 1'21"075 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'21"171 - Q3

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'21"281 - Q3

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'21"308 - Q3

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'21"315 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'21"474 - Q3

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'21"978 - Q3

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'22"088 - Q3

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'22"577 - Q3

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"433 - Q2

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'22"526 - Q2

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'22"538 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"599 - Q2

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'22"738 - Q2

16 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'22"718 - Q1

17 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'22"722 - Q1

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'22"906 - Q1

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'22"948 - Q1

20 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'23"423 - Q1