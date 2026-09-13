Gp Madrid, l'italiana Teresa Sapey firma il design del paddock di Madring

C'è la firma dell'architetta e designer italiana Teresa Sapey nel nuovo circuito di Madring, che questo fine settimana ospita il primo Gran Premio di Spagna di Formula 1 sul tracciato madrileno. Nata e Torino, fondatrice dello studio Teresa Sapey + Partners e attiva a livello internazionale, Sapey ha costruito il proprio lavoro sull'incontro tra architettura, arte, design e spazio pubblico, con progetti caratterizzati da colori, forme fortemente riconoscibili e interventi capaci di trasformare luoghi funzionali in esperienze.

Per Madring ha diretto il progetto di design di una parte del paddock, l'area privata alle spalle del box dove lavorano team, piloti, Fia e stampa. E ha tradotto l'identità spagnola in una serie di elementi progettati appositamente per il circuito. «Il pavimento riprende i colori dell'evento: rosso e giallo della bandiera spagnola e bianco e nero del tracciato. Mentre, per dare il benvenuto a chi entra nella sala abbiamo creato due grandi soli del diametro di cinque metri rendono omaggio al sole della terra iberica», ha spiegato l'architetta all'Ansa a margine della presentazione a Madrid della mostra fotografica 'Italia di Moda' all'istituto Italiano di cultura nella capitale spagnola.

Al centro dell'intervento c'è una grande 'M' alta tre metri, realizzata in legno e rivestita di rosso, che oltre a richiamare il nome Madring diventa una vera scultura abitabile grazie alle sedute alla base. Un altro elemento iconico è il divano sinuoso ispirato alla curva 'la Monumental», la curva parabolica del tracciato di Formula 1, rivestito con un tessuto disegnato appositamente da Teresa Sapey + Partners. Completa l'allestimento una grande tavola scultorea che riproduce in negativo il tracciato del circuito, trasformando la pista in un oggetto di design.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Foro de Marcas Renombradas Espanolas (Fmre) e Ifema Madrid e coinvolge sei aziende spagnole del design e dell'arredamento: Actiu, Cosentino, Crevin, Fama, Joquer e Kriskadecor. L'obiettivo è di utilizzare il paddok come vetrina internazionale per la creatività e il design contemporaneo, di cui l'architetta italiana, madrilena di adozione, è una figura di riferimento.