Gp Malesia: Marc Marquez domina libere e prequalifiche a Sepang, Martin soffre ma stringe i denti

Miglior tempo nella prima sessione delle libere e nelle prequalifiche. Marc Marquez é arrivato in Malesia deciso ad imporre la sua legge, quella del più veloce, per dare lo strappo - forse decisivo, viste le precarie condizioni di Jorge Martin - alla classifica del Mondiale MotoGP. Tornato in testa (+10 sul connazionale) grazie alla vittoria nella sprint in Australia, dopo aver perso l'anteriore alla curva 15 nella prima parte delle practice, il pilota Ducati è stato poi molto efficace nel suo primo assalto al cronometro, con il tempo di 1'57«000 fatto segnare a 15 minuti dal termine.

Non sono invece incoraggianti i segnali che arrivano dal box Aprilia di Martin: 20/o nella FP1, il madrileno non ha concluso le prequalifiche «per consentirgli di recuperare in vista del prosieguo del weekend», ha annunciato con una nota il marchio di Noale. Quindi ha annullato tutti gli impegni con i media. Nonostante l'ok dei medici a risalire in moto, la frattura al radio dell'avambraccio destro rimediata a Phillip Island meno di una settimana fa sta presentando il suo doloroso conto.

«La caduta mi ha fatto un po' arrabbiare, perché ha comunque limitato il nostro tempo a disposizione in pista - ha commentato Marc Marquez -. È vero che si trattava del primo giro con la soft al posteriore, che portava il davanti a spingere un po': dopo averlo capito abbiamo modificato leggermente il set-up e lo stile di guida, mantenendo alta la concentrazione».

«Sono contento, perché mi trovo bene in quasi tutto il circuito e questo è molto importante - ha aggiunto -. Il passo è ottimo, ma l'importante è non esagerare. Il time attack è l'aspetto in cui fatico un pochino, ma quando cala la gomma mi sento davvero bene». Obiettivo del fine settimana «avvicinarmi il più possibile a prendere i 37 punti» in palio. Quanto alla situazione di Martin, "è un tipo tosto, ma sta soffrendo. Non so se la frattura sia completa o meno, ma se lo è ha già fatto anche troppo».

Il leader del mondiale ha preceduto il fratello Alex (Ducati Gresini, +0.109) ed il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0.167). In una ipotetica seconda fila ci sono Pedro Acosta (Ktm, +0.380), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, +0.454) e Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.475). Nei primi 10 promossi direttamente in Q2 anche Enea Bastianini (+0.545), Maverick Vinales (+0.547), Franco Morbidelli (+0.582) e Joan Mir (+0.618). Solo 12/o Francesco Bagnaia, che ha lamentato i soliti problemi di scarsa velocità in curva e mancanza di grip.