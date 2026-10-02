Gp Malesia, nelle libere lampi Ferrari con Leclerc, a Sepang Antonelli in ritardo

La Ferrari rivede la luce nelle libere di Sepang in Malesia, mentre si continua a parlare del caso di Fred Vasseur a cui la scuderia di Maranello ha confermato la fiducia, dopo le voci di un possibile avvicendamento. A rispondere sia in pista che a parole nel momento della stagione più difficile per la Rossa è Charles Leclerc: il monegasco piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere e poi prende le difese del suo team principal come già fatto da Lewis Hamilton.

«All'interno del team - dice Leclerc - è sempre stato estremamente chiaro che Fred Vasseur ha tutto il nostro supporto ma per qualche ragione misteriosa ogni tre o quattro anni escono queste indiscrezioni assurde. Io sono qui da parecchi anni, quindi sfortunatamente mi ci sto abituando. Però non è una situazione facile da sopportare ed è anche poco rispettosa perché qui tutti stiamo dando assolutamente il massimo. A volte si fanno errori, altre volte si fanno grandi cose».

Una situazione, quella in sella al Cavallino Rampante, di cui ha parlato lo stesso Vasseur nella consueta conferenza stampa Fia dei team principal del venerdì a Sepang. «Abbiamo bisogno di serenità e quella comunicazione - indica il manager francese riferendosi alla nota della Ferrari che lo conferma al comando della scuderia - era utile per evitare che i rumors si ripetessero anche questo weekend. I rapporti con i dirigenti sono ottimi, anche se tutti vogliamo di più. Le parole di Hamilton? Diceva di non puntare il dito sul singolo, siamo una squadra». Hamilton rincara la dose: «Fred non andrà da nessuna parte e ha tutto il mio sostegno. Siamo secondi nel Mondiale Costruttori ed è già un enorme miglioramento rispetto all'anno scorso, nonostante un deficit di potenza mediamente intorno ai quattro decimi di secondo ad ogni fine settimana, che a volte diventano sei.

Nonostante questo - aggiunge il sette volte campione del mondo - le nostre prestazioni sono piuttosto buone e questo va tutto a merito del lavoro che fanno i nostri in fabbrica e che invece viene messo a rischio dalla attuale negatività. Naturalmente non siamo dove vogliamo essere ma partendo da dove siamo partiti l'anno scorso non si può pretendere di essere davanti a tutti quest'anno». Tornando alla pista, la Ferrari grazie a Leclerc ha chiuso al comando le seconde libere a Sepang in Malesia dove domenica si corre il Gran Premio del Bahrain rimandato ad aprile a causa della guerra scoppiata in Medio Oriente.

Il tutto in una sessione interlocutoria, tanto che il tempo del monegasco nelle FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad otto millesimi dall'olandese. Il timore della pioggia imminente ha spinto la totalità delle squadre a dedicare gran parte del tempo alla simulazione del passo gara. Alle spalle di Leclerc c'è Isack Hadjar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi, mentre è terza la McLaren di Lando Norris. Poi Verstappen e l'altra Rossa di Hamilton. Russell settimo e Antonelli ottavo con le Mercedes che non hanno brillato della solita luce di cui le stelle d'argento sono capaci, ma domani è un altro giorno anche e soprattutto che per chi è abituato a correre in F1.