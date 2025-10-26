Gp Malesia, vince la Ducati di Alex Marquez davanti Acosta (Ktm) e Mir (Honda), out Bagnaia

Va ad Alex Marquez con la Ducati Gresini la vittoria del Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Il pilota spagnolo perde una posizione al via ma poi prende la testa della corsa al secondo giro e crea il vuoto. Sul traguardo dietro di lui altri due spagnoli, Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir con la Honda. Senza Marc Marquez, fuori per infortunio, altra occasione persa per Pecco Bagnaia che si ritira a tre giri dalla fine, quando era terzo, per una foratura. Ai piedi del podio si piazza Franco Morbidelli (Ducati VR46), seguito da Fabio Quartararo (Yamaha) e al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Tra i migliori dieci anche Enea Bastianini (Ktm) 7° e Luca Marini (Honda) 8°, mentre Marco Bezzecchi (Aprilia) non riesce a ripetere la rimonta della Sprint e si ferma all'11° posto. La MotoGp torna tra due settimane a Portimao per il Gp Portogallo.

«Ho bucato la gomma dietro: la foratura, abbiamo capito dopo, è arrivata al 12/o giro e da lì stavo perdendo pressione. Pensavo di non essere riuscito a gestire bene lo pneumatico, perché di colpo ho iniziato a sentire davvero poco grip. E coincide con quando ho iniziato ad avere il calo. Quindi è un po' una sfortuna, purtroppo sono le gare e può succedere». Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato i motivi del suo ritiro nel Gp della Malesia, causato in particolare da un detrito che ha causato un buco nella gomma. «Non saprei dire come sarebbe finita la gara senza quel problema ma qui abbiamo fatto un bel lavoro, peccato che non siamo riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Vediamo come andrà la prossima gara: questo weekend è stato positivo per diverse situazioni, cercheremo di portare avanti il lavoro fatto».

Ha aggiunto il pilota della Ducati, che ha anche rivolto un pensiero a Rueda e Dettwiler, i colleghi della Moto3 coinvolti in un incidente nel warm up. «Sicuramente non se la stanno passando bene. Abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda ma non ancora per Dettwiler, speriamo il meglio - ha detto Bagnaia - . C'è da dire che è stato uno spavento davvero grosso, iniziare la giornata in questo modo non è il massimo. Incrociamo le dita sperando che vada tutto bene e che arrivino buone notizie».