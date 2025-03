GP di Melbourne, libere 2: Leclerc e la Ferrari passano in testa davanti alle due McLaren, Hamilton quinto

La Ferrari sfida la McLaren. Nel secondo turno libero del GP di Melbourne, Charles Leclerc ha lanciato il guanto al team di Zak Brown e si preso il miglior tempo della giornata in 1'16"439 precedendo le due MCL39 con Oscar Piastri secondo e Lando Norris terzo.

Un ottimo inizio per la Ferrari, veloce non soltanto con le gomme soft, ma anche sul passo gara con le Pirelli medie. In particolare, rispetto a Norris (nella foto sotto), Leclerc è risultato avere un passo più rapido nel primo settore mentre l'inglese appare avvantaggiato nel secondo e terzo settore. Ma sono soltanto le prime impressioni di quella che sarà una lunghissima stagione.

Ma intanto, davanti a Norris si è piazzato quel Piastri che al terzo anno di F1, è atteso al grande salto di qualità. Non che non abbia già impressionato in questi suoi primi due campionati, ma certamente ancora gli manca qualcosa per essere ancora più efficace. E sarà interessante vedere già da questo primo appuntamento se potrà mettere in seria difficoltà il compagno di squadra con maggiori stelle sulla tuta.

Se nel primo turno aveva lasciato il segno la Williams-Mercedes con Calros Sainz, nella seconda sessione è stata la Racing Bulls-Honda a marcare il territorio. Yuki Tsunoda (nella foto sotto) ha conquistato un eccellente quarto tempo, ma a impressionare tutti è il debuttante in F1, Isack Hadjar (vice campione della F2), capace di siglare la sesta prestazione. Tra le due monoposto del team con sede a Faenza, si è inserita la seconda Ferrari, quella affidata a Lewis Hamilton che ha rimediato da Leclerc un distacco di 420 millesimi. Attesissimo alla sua prima uscita con il team di Maranello, Hamilton ha incontrato, per ora, qualche difficoltà di adattamento.

Sta faticando la Red Bull-Honda. Si è lavorato tanto tra la prima e la seconda sessione per modificare l'assetto della vettura, segno che si sta procedendo un po' a tentoni. Ma si sa, in Red Bull di solito riescono sempre a trovare la giusta soluzione. Max Verstappen ha faticato a mandare in temperatura le gomme e non ha fatto meglio del settimo tempo a 624 millesimi da Leclerc, mentre il suo nuovo compagno di squadra Liam Lawson è disperso in 17esima piazza.

E la Williams dov'è finita? Con i tempi che sono nettamente migliorati rispetto al primo turno, Carlos Sainz è sceso in 11esima posizione e, curiosamente, con lo stesso crono del compagno di squadra Alexander Albon, 1'17"302 a 8 decimi dalla vetta. L'entusiasmo iniziale in casa Williams è già scemato. In top 10 si è infilata la Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll, nono, che ha bel lavorato in questa prima giornata della stagione.

Sta deludendo la Mercedes, decima con George Russell, autore di un innocuo errore come nel primo turno. Il debuttante Andrea Miki Antonelli (nella foto sopra) ha invece concluso 16esimo a quasi 4 decimi dal compagno. C'è tanto lavoro da fare, a quanto pare, nel team diretto da Toto Wolff. Non sembra essere cambiato granché rispetto al 2024 in casa Alpine-Renault mentre continua a essere ultima la Haas-Ferrari con Esteban Ocon mentre Oliver Bearman ha guardato gli altri dal box perché la sua VF-25 fortemente danneggiata nel primo turno era in riparazione.

Venerdì 14 marzo 2025, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"439 - 29 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'16"563 - 27

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"580 - 28

4 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'16"784 - 26

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'16"859 - 29

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'17"019 - 28

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"063 - 19

8 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'17"161 - 22

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"279 - 26

10 - George Russell (Mercedes) - 1'17"282 - 28

11 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'17"302 - 27

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"302 - 26

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"330 - 25

14 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'17"394 - 28

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'17"493 - 28

16 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'17"634 - 29

17 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'17"640 - 28

18 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'17"847 - 26

19 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"034 - 29

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - senza tempo - 0