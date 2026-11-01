Gp Messico, Antonelli: «Cercherò di fare una bella partenza. Devo restare fuori dai casini alla prima curva»

«Ho faticato con le gomme in Q3, con la temperatura che é andata giù... ma anche io ho fatto degli errori. Peccato, cercherò di fare una bella partenza, poi vedremo. Devo restare fuori dai casini alla prima curva. Abbiamo anche salvato un set di gomme, cercheremo di sfruttarle al meglio». Al microfono di Sky Sport, Kimi Antonelli ha commentato così le qualifiche del GP del Messico in cui può laurearsi campione del mondo di F1, nel quale partirà quarto.