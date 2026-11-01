Gp Messico, la Haas lascia a piedi Ocon: al suo posto Hirakawa. Il team non ha fornito spiegazioni dell'esclusione

Esteban Ocon è stato escluso dalla Haas in vista del Gran Premio di F1 del Messico e sarà sostituito dal pilota di riserva, il giapponese Ryo Hirakawa; lo ha reso noto la scuderia. «TGR Haas F1 Team annuncia che il suo pilota di riserva, Ryo Hirakawa, sostituirà Esteban Ocon per il resto del weekend del Gran Premio del Messico (...). Al momento non verranno rilasciati ulteriori commenti», ha dichiarato la scuderia americana in un comunicato.

La Haas ha poi precisato che il trentenne francese non è malato; si tratta di una precisazione rilevante, dato che giovedì e ieri diversi piloti - tra cui il probabile futuro campione del mondo, l'italiano Kimi Antonelli (Mercedes) - erano stati esentati dagli impegni con i media perché non si sentivano bene. Hirakawa (32 anni), due volte campione del mondo endurance (2022, 2023) e vincitore della 24 Ore di Le Mans (2022) con Toyota, ieri aveva preso parte alla prima sessione di prove libere del GP del Messico, facendo segnare il 15/o tempo su 22 partecipanti. Domani farà il suo debutto in una gara di Formula 1.