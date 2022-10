GP del Messico, la diretta: Verstappen torna leader dopo il pit-stop di Russell. Sainz sale quinto

47° giro - Verstappen +10" Hamilton +12" Perez +18"2 Russell +43"4 Sainz +47"3 Leclerc

Bottas non si arrende e cerca di riprendersi la posizione su Ocon

46° giro - Al pit-stop Ricciardo, gomme soft per lui

43° giro - Verstappen +9"3 Hamilton +11"3 Perez +18"3 Russell +42"1 Sainz +45"5 Leclerc poi Ricciardo ancora senza pit-stop, Alonso Zhou (senza pit) Ocon Bottas Norris Tsunoda Vettel Albon Gasly Schumacher Stroll Magnussen Latifi

Hamilton e Russell non sono contenti del rendimento delle gomme hard

42° giro - Ocon attacca e passa Bottas per il decimo posto

Ai box Alonso e Gasly, montano gomme dure e soft rispettivamente. Secondo pit per Stroll

41° giro - Sainz di rimonta supera bene Alonso e va quinto, ma è a 23" da Russell, quarto

Ai box anche Bottas che sceglie le hard

40° giro - Pit-stop per Vettel Albon e Magnussen, rispettivamente montano media, soft e soft

39° giro - Sainz guadagna la sesta piazza superando Bottas

38° giro - Ocon supera Gasly per il 12esimo posto e Norris passa Albon per il 14esimo

Sono ben otto i piloti che ancora non hanno effettuato il pit-stop: Alonso Bottas Ricciardo Zhou Vettel Gasly Albon Magnussen

37° giro su 71 - Verstappen con le medie è più rapido di Hamilton con le hard di almeno 4 decimi al giro

35° giro - Verstappen +7" Hamilton +8"8 Perez +16" Russell +30" Alonso +33" Bottas +35"9 Sainz +40"1 Leclerc poi Ricciardo Zhou Vettel Gasly Ocon Albon Norris Tsunoda Stroll Magnussen Schumacher Latifi

La Mercedes non è d'accordo con l'idea di Russell e chiama ai box il giovane inglese per montargli le gomme hard

34° giro - Pit-stop per Ocon, gomme hard per il francese

Russell dice che si trova bene con le gomme, che ha fin dal via, e vuole stare in pista il più a lungo possibile per poi montare nel finale le soft

32° giro - Pit per Norris che monta le hard

31° giro - Conduce Russell con 11"4 su Verstappen, Hamilton è terzo a 17"8 e dietro di lui a 2" spinge forte Perez. Quinto Alonso seguito da Bottas Ocon Norris Sainz Leclerc

30° giro - Pit-stop anche per Sainz che monta le medie, cambio gomme non perfetto per lui

30° giro - Hamilton non perde tempo e va ai box per montare gomme hard, probabilmente per non fermarsi più

29° giro - Pit-stop per Leclerc, da soft a media. Il monegasco rientra 12esimo dietro a Ricciardo

La situazione: Hamilton +5"5 Russell +19" Verstappen +23" Sainz +26"8 Perez +28"8 Leclerc poi Alonso Bottas Ocon Norris Tsunoda Ricciardo Zhou Vettel Gasly Albon Magnussen Stroll Schumacher Latifi

27° giro - Perez supera Leclerc e si porta in quinta posizione

Perez dopo il pit raggiunge Leclerc per il quinto posto e va all'attacco

Comandano ora le due Mercedes con Hamilton davanti a Russell

26° giro - Pit-stop per Verstappen, gomme medie per lui. Ai box anche Schumacher che riparte con le medie

25° giro - Hamilton riduce il distacco, 1"6 da Verstappen

Pit-stop anche per Latifi che monta le gomme hard

24° giro - Pit-stop per Perez, da soft a media, ma sosta lunga per problemi di disinserimento della posteriore sinistra

E' una lotta a fil di decimi quella tra Verstappen e Hamilton. E sono su differenti gomme, ricordiamo soft Verstappen e medie Hamilton.

20° giro - Verstappen + 2"3 Hamilton +6" Perez +7"6 Russell +17"8 Sainz +21"7 Leclerc +29"7 Alonso +31"3 Bottas +34" Ocon +36"2 Norris poi Tsunoda Ricciardo Zhou Vettel Gasly Albon Schumacher Latifi Magnussen Stroll

Stroll al pit-stop passa dalle medie alle soft dopo che aveva comunicato di avere poca aderenza

Gasly non ha ridato la posizione e inevitabile la penalità di 5". Ma anche il team Alpha Tauri ha dormito...

Verstappen risponde a Hamilton con un giro veloce e il vantaggio sale a 2"

14° giro - Hamilton segna il giro più veloce ed è a 1"5 da Verstappen, Perez è a 3"5 dal pilota Mercedes ed ha un vantaggio di 1"7 su Russell. Non recupera la Ferrari con Sainz a ben 7" da Russell

Duello tra Stroll e Gasly, il francese arriva lungo alla curva 4 nel tentativo di sorpasso, messo a segno. Vedremo se ridarà la posizione per non rischiare la penalità

13° giro - Verstappen Hamilton Perez Russell Sainz Leclerc Alonso Bottas Ocon Norris Tsunoda Ricciardo Zhou Vettel Stroll Gasly Albon Schumacher Latifi Magnussen

Leclerc, sesto, perde terreno da Sainz ed è a 1"8 dal compagno di squadra

Sorpasso di Ricciardo su Zhou per il 12esimo posto

Bella risalita anche di Stroll che partiva ultimo per la penalità rimediata ad Austin (incidente con Alonso). Il canadese è 15esimo dietro a Vettel

8° giro - Verstappen guadagna due decimi su Hamilton che tiene a distanza Perez, 1"4. Sainz è qiunto a 3" da Russell mentre Leclerc è a 1"5 da Sainz.

5° giro - Verstappen nonostante le gomme soft non riesce ad allungare su Hamilton che ha le medie e il divario rimane di 1"2

Di rilievo la partenza di Vettel, da 19esimo a 14esimo in 2 giri

2° giro - Verstappen è al comando con 1"3 su Hamilton poi Perez è a 2"8, Russell a 4" con un secondo di vantaggio su Sainz e Leclerc. Settimo Alonso che precede Bottas Ocon Norris Tsunoda Zhou Ricciardo Vettel Stroll Gasly Schumacher Magnussen Albon Latifi

Verstappen forte delle gomme soft riesce a tenere la prima posizione, Hamilton supera Russell e va secondo. Alla seconda variante, Perez passa Russell e sale terzo mentre Sainz è quinto con Leclerc dietro che lo attacca. Poi Alonso Bottas Ocon Norris.

Quasi completato il giro di ricognizione. Con le soft partono Verstappen Perez Sainz Leclerc Tsunoda Schumacher Vettel Latifi, gli altri con le medie

Cinque minuti al via del Gran Premio del Messico. I venti piloti sono saliti sulle rispettive monoposto e attendono di effettuare il giro di ricognizione

Un rettifilo di partenza unico, lunghissimo, caratterizza il circuito di Città del Messico. Alla prima staccata vi si arriva a circa 340 orari e paradossalmente, chi parte dalla pole, ovvero Max Verstappen, è sfavorito. Chi parte dietro infatti, ha la grande possibilità di prendere la scia di chi è davanti e superarlo con facilità. Dietro al campione del mondo, ci sono le due agguerrite Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton che sicuramente tenteranno di imbastire un gioco di squadra in tal senso, ma attenzione anche a Sergio Perez, quarto. Poi, quella frenata, a gomme fredde, in cui si arriva a 340 orari, non è facile per nessuno quando sei in mezzo al gruppo. Carlos Sainz, quinto, e Charles Leclerc, settimo, dovranno prestare molta attenzione. Si gioca quindi tutto alla prima curva? Eccessivo dirlo, ma sicuramente è in quel punto che si può costruire la rincorsa per la vittoria.