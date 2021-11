GP Messico, libere 2: Verstappen cambia passo, Mercedes in affanno

La Red Bull, la Honda, Max Verstappen, hanno calato l'asso. Nel secondo turno libero, la RB16B è parsa nettamente migliore della Mercedes e dopo essersi nascosta nella prima sessione, ha mostrato tutto il potenziale. La pista ha offerto una aderenza precaria oggi, ma la Red Bull è parsa perfetta, come su un binario, mentre Lewis Hamilton ha dovuto remare non poco. Ci sarà da lavorare parecchio nel box Mercedes per trovare il giusto grip e anche la velocità adeguata nel lunghissimo rettilineo di arrivo. Verstappen ha ottenuto il tempo di 1'17"301 ed ha lasciato la prima delle due W12, quella di Valtteri Bottas, a 424 millesimi mentre Hamilton ha concluso terzo e si ritrova a mezzo secondo dal leader del mondiale, precisamente 509 millesimi. Sergio Perez non è riuscito a "copiare" la prestazione di Verstappen ed è quarto a 570 millesimi. Il suo compito sarà quello di mettersi dietro almeno una delle due Mercedes, sempre che non riescano a cambiare passo.

La Ferrari è quinta con Carlos Sainz, ma rimane a un secondo dal primo in classifica. Charles Leclerc è invece settimo a 3 decimi dal compagno di squadra. Tra le due Rosse, si è inserito il sempre convincente Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda, confermatasi al vertice anche con Yuki Tsunoda, ottavo, ma che partirà ultimo nel GP per il cambio motore. Stessa sorte subirà Lance Stroll. Ancora bene Sebastian Vettel, nono con l'Aston Martin-Mercedes, e bene anche l'Alpine-Renault, decima con Fernando Alonso, mentre Esteban Ocon lamentava un assetto poco convincente. Non ha girato George Russell con la Williams-Mercedes, fermo per un problema tecnico. La McLaren-Mercedes non sembra aver cambiato passo rispetto al turno iniziale e Lando Norris è soltanto 12esimo. Daniel Ricciardo ha avuto un inconveniente al motore ed ha svolto appena 7 giri.

Venerdì 5 novembre 2021, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"301 - 28 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'17"725 - 31

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'17"810 - 26

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'17"871 - 26

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"318 - 29

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"429 - 29

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"605 - 28

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"644 - 31

9 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"681 - 32

10 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'18"732 - 27

11 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"841 - 25

12 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"979 - 27

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"227 - 31

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'19"431 - 37

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'19"521 - 7

16 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'19"620 - 30

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"730 - 36

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'20"820 - 17

19 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'21"581 - 28

20 - George Russell (Williams-Mercedes) - no time - 2