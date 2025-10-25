GP di Città del Messico, libere 3: Norris alza l'asticella, brillante seconda la Ferrari di Hamilton

Lando Norris e la McLaren-Mercedes hanno fatto capire a tutti che bisognerà lottare con loro per la conquista della pole. Il terzo turno libero, che viene sempre utilizzato per preparare al meglio la qualifica, ha proposto al vertice l'inglese che rispetto al miglior crono della prima giornata ottenuto da Max Verstappen, ha abbassato il limite di 7 decimi. Norris ha chiuso in 1'16"633, ancora in difficoltà il suo compagno, nonché leader del mondiale, Oscar Piastri. L'australiano è quinto a 6 decimi, un divario importante.

Brillante secondo Lewis Hamilton. Il ferrarista, ha ottenuto 1'16"978 con una Ferrari che fino dal primo turno di venerdì si è dimostrata competitiva. Hamilton ha un divario da Norris di 345 millesimi, non poco. Charles Leclerc è quarto in 1'17"199, a 0"566 dal leader della classifica di questo turno. La qualifica ci dirà il vero valore della SF25 su questo circuito. Tra le due Ferrari, la Mercedes di George Russell in 1'17"145, il suo compagno Andrea Kimi Antonelli è settimo in 1'17"253. Verstappen, che facilmente nel secondo turno di venerdì aveva siglato il miglior crono, si è dovuto accontentare del sesto tempo in 1'17"253 lamentando una certa mancanza di aderenza della sua Red Bull-Honda.. Bene Yuki Tsunoda, che ha contenuto a poco meno di 2 decimi la distanza da Verstappen ed è nono.

Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda è stato bravo a prendersi l'ottava prestazione, anche se un tantino nervosetto apostrofando a male parole prima Norris poi Pierre Gasly, rei di non essersi spostati a dovere al suo arrivo. Liam Lawson è 11esimo. In top 10, nel suo giro finale, Gabriel Bortoleto con la Sauber-Ferrari, più attardato Nico Hulkenberg, 14esimo. Non male Esteban Ocon, 12esimo con la Haas-Ferrari. Pochi giri per Fernando Alonso, attardato ai box.

Sabato 25 ottobre 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"633 - 22 giri

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'16"978 - 29

3 - George Russell (Mercedes) -.1'17"145 - 19

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"199 - 26

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'17"232 - 23

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"242 - 30

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'17"253 - 19

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'17"253 - 19

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'17"415 - 23

10 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'17"526 - 24

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'17"552 - 20

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'17"574 - 26

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"598 - 23

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'17"664 - 25

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'17"801 - 24

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"994 - 20

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'18"046 - 23

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"412 - 24

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'18"581 - 22

20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"611 - 12