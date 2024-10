GP del Messico, prove libere 1: Russell davanti a Sainz, incidente tra Bearman e Albon

Inizia forte la Mercedes a Città del Messico. George Russell si è preso il primo tempo, unico a scendere sotto l'1'18" con 1'17"998. Deludente la settimana scorsa ad Austin, la W15 sembra trovarsi meglio sul tracciato messicano, ma vedremo come procederà nel corso del weekend. Buon inizio anche per la Ferrari, seconda con Carlos Sainz a tre decimi dal leader. Il vincitore di Austin, Charles Leclerc, è rimasto a riposo in quanto in questa prima sessione libera ha ceduto la propria SF24 ad Oliver Bearman.

L'inglese però, l'ha combinata grossa. Nella zona dove vi sono una serie di curve veloci destra-sinistra, precisamente in uscita dalla piega numero 9, ha alzato il piede procedendo lentamente e rimanendo in piena traiettoria. E' arrivato veloce Alexander Albon con la Williams-Mercedes il quale ha perso il posteriore della sua monoposto (forse proprio per non andare ad impattare in pieno controla Ferrari) centrando così nella parte laterale Bearman. Un grosso incidente, dal quale per fortuna i piloti non hanno riportato conseguenze, ma non si può dire altrettanto per la Williams, molto danneggiata, meno la Ferrari.

Terza posizione per l'ottimo Yuki Tsunoda con la Racing Bulls-Honda. Il giapponese si sente in dovere di far meglio del neo compagno Liam Lawson che al rientro in F1 ad Austin, lo ha subito battuto finendo il GP in zona punti. Il neozelandese in questa sessione è risultato nono. Quarto Max Verstappen, rientrato ai box lentamente nel finale per mancanza di potenza del motore. I meccanici sono al lavoro.

Con la seconda Mercedes ha girato Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese aveva già partecipato al turno libero di Monza, ma dopo pochi giri era uscito di pista alla Parabolica. Questa volta ha fatto tutto bene. Ha girato a lungo con le hard, poi con le soft ha colto il 12esimo tempo a 1"2 da Russell. Dietro di lui l'altra novità, Pato O'Ward, messicano che corre in Indycar, e che ha guidato la McLaren di Lando Norris. Per O'Ward, che a metà sessione ha anche cambiato il fondo vettura, si tratta della terza FP1 dopo Abu Dhabi 2022 e 2023, sempre per il team McLaren che è poi quello che lo schiera anche in Indycar.

Rimanendo tra i rookie, con l'Aston Martin al posto di Fernando Alonso è sceso in pista Felipe Drugovich. Il brasiliano ex campione F2 nel 2022, come O'Ward ha girato nelle FP1 di Abu Dhabi 2022 e 2023 per il team di Lawrence Stroll. Drugovich non ha potuto sfruttare al meglio le gomme soft perché nel suo giro veloce ha trovato Oscar Piastri che rientrava in pista dopo essere andato largo in una curva e lo ha chiaramente ostacolato. Peccato.

Con la Sauber, invece, Robert Shwartzman, pilota Ferrari nel WEC, alla sua seconda FP1 quest'anno col team svizzero dopo Zandvoort mentre con la Ferrari aveva già presenziato nelle FP1 di Austin ed Abu Dhabi nel 2022, Zandvoort e Abu Dhabi nel 2023.

Venerdì 25 ottobre 2024, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'17"998 - 22 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"315 - 24

3 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'18"699 - 23

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"839 - 14

5 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"904 - 17

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"958 - 23

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"958 - 24

8 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'19"048 - 24

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'19"093 - 26

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'19"094 - 23

11 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'19"109 - 21

12 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'19"200 - 19

13 - Pat O'Ward (McLaren-Mercedes) - 1'19"295 - 21

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'19" 335 - 23

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'19"340 - 20

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"600 - 18

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"812 - 7

18 - Felipe Drugovich (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"819 - 17

19 - Robert Shwartzman (Sauber-Ferrari) - 1'19"988 - 18

20 - Oliver Bearman (Ferrari) - 1'21"256 - 7