GP del Messico, prove libere 2: miglior tempo della Ferrari di Sainz, tanti problemi per la Red Bull di Verstappen

E' stata una seconda sessione particolare quella di Città del Messico. Anziché i canonici 60 minuti a disposizione, in questa occasione ci sono stati 30 minuti in più per permettere alla Pirelli di far testare a tutti i venti piloti le gomme Proto in vista del futuro. Ma a rovinare il programma ci ha pensato George Russell, uscito di pista a velocità sostenuta per un suo errore. Urto piuttosto violento, Mercedes seriamente danneggiata e l'inglese portato all'ospedale per controlli. Ma tutto bene per lui. E' quindi stata esposta la bandiera rossa e una pausa piuttosto lunga per permettere ai commissari di percorso di sistemare le barriere colpite da Russell.

In questa sessione particolare, è emersa molto bene la Ferrari con Carlos Sainz che prima di montare le Proto, con cui si girava mediamente 3-4 secondi più lenti, ha segnato il miglior crono di giornata in 1'17"699 precedendo la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri, 1'17"877. Sorprendte anche in questo turno Yuki Tsunoda che con la Racing Bulls si è confermato in terza posizione in 1'17"878, addirittura davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco è entrato in pista un po' in ritardo perché i meccanici dovevano finire il lavoro sulla sua SF24 per via dell'incidente di Oliver Bearman con Alexander Albon nel primo turno.

Lando Norris ha terminato quinto in 1'17"948, ma appare ottimista in vista della qualifica. Bella prestazione di Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari, sesto davanti alla Mercedes superstite di Lewis Hamilton, che aveva saltato la prima sessione per lasciare la sua monoposto ad Andrea Kimi Antonelli. Bene in top 10 Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari, particolarmente incisivo nel corso della giornata, poi Sergio Perez su Red Bull-Honda e Liam Lawson con la Racing Bulls a chiudere la top 10.

Dove non appare il nome di Max Verstappen, nuovamente in crisi con la sua Red Bull dopo il problema alla power unit nella precedente sessione. Non ha girato Alexander Albon, la sua Williams nel contatto con Bearman è risultata parecchio danneggiata.

Sabato 26 ottobre 2024, libere 2

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'17"699 - 34 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'17"877 - 30

3 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'17"878 - 30

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"887 - 31

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"948 - 36

6 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"239 - 34

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"279 - 36

8 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"351 - 32

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"392 - 32

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'18"560 - 29

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"579 - 35

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"621 - 34

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"656 - 30

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"890 - 34

15 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'18"908 - 30

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"942 - 30

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"980 - 37

18 - George Russell (Mercedes) - 1'19"041 - 4

19 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - senza tempo - 4

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - senza tempo - 0