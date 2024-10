GP del Messico, prove libere 3: la McLaren cambia passo e si mette davanti con Piastri e Norris. Terza la Ferrari di Sainz

E venne l'ora della McLaren. Sorniona nei due turni liberi di venerdì, nella terza sessione che prepara la qualifica, Oscar Piastri e Lando Norris (che ha provato un nuovo fondo) hanno tracciato un solco. L'australiano si è portato in cima alla classifica con il tempo di 1'16"492 precedendo il compagno inglese di 58 millesimi, 1'16"551, poi c'è Carlos Sainz con la Ferrari. Lo spagnolo, che è stato il più rapido venerdì, si è confermato al vertice, ma da terzo incomodo e con un distacco piuttosto importante, tre decimi e mezzo da Piastri. Ancora più lontano Charles Leclerc, sesto in 1'17"232, 4 decimi più lento del compagno.

Ancora in difficoltà Max Verstappen con la Red Bull-Honda. Dopo le difficili prime due sessioni, il campione del mondo si è lamentato di non avere aderenza nè con l'anteriore nè col posteriore. Non ha fatto meglio del quarto tempo a mezzo secondo da Piastri. Anche la Mercedes non è soddisfatta, quinto con Lewis Hamilton a 568 millesimi dal vertice mentre George Russell è ottavo. Ancora bene la Racing Bulls-Honda, settima con Yuki Tsunoda e decima con Liam Lawson. Buono spunto per Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari, nono.

Ai margini della top 10, la Williams-Mercedes di Alexander Albon, 11esima davanti a un Valtteri Bottas che nei tre turni liberi disputati è stato velocissimo con la Sauber-Ferrari. Vedremo se si confermerà in qualifica. A seguire Franco Colapinto con la seconda Williams e poi un triste Sergio Perez, 14esimo davanti al suo pubblico. Male anche Fernando Alonso, con una Aston Martin-Mercedes in difficoltà. Pesante la situazione in Alpine-Renault che, nonostante la presenza del consigliere Flavio Briatore, è 18esima con Esteban Ocon e 20esima con Pierre Gasly.

Sabato 26 ottobre 2024, libere 3

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'16"492 - 18 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"551 - 18

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'16"832 - 21

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"003 - 26

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'17"060 - 21

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"232 - 24

7 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'17"302 - 20

8 - George Russell (Mercedes) - 1'17"341 - 28

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'17"474 - 19

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'17"494 - 23

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"511 - 19

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'17"639 - 25

13 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'17"712 - 18

14 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'17"787 - 19

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"798 - 23

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'17"819 - 20

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"900 - 26

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"324 - 19

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"428 - 18

20 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"454 - 20