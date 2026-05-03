Gp Miami, Geronimo La Russa (Aci): «Antonelli mix di talento e passione, modello vincente e orgoglio nazionale»

«Kimi Antonelli si conferma un mix vincente di talento, genio, determinazione e passione che gara dopo gara ci stupisce sempre più, non solo per i trionfi sportivi». Ad affermarlo in una nota è il presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, che plaude alla terza vittoria consecutiva ottenuta da Kimi Antonelli al Gran Premio di Miami. «Il pilota, cresciuto nell’Aci Team Italia - conclude il presidente della Federazione nazionale per lo Sport Automobilistico - è sempre più trascinatore non solo per i tifosi, ma per tutti coloro che che vedono in lui un modello di valori sportivi e umani: un pilota, orgoglio italiano, da seguire dentro e fuori le piste”.