Leclerc cerca il colpaccio a Miami: «Dobbiamo farci trovare pronti, sto imparando molto da Hamilton». Cosa aspettarsi dalla Ferrari

La cosa bella della Ferrari di questo periodo è che non sai mai cosa aspettarti. Il terzo posto di Jeddah, conquistato da Charles Leclerc, è arrivato quasi a sorpresa grazie alla bizzarra SF-25 che si è rivelata più competiviva della Red Bull e della Mercedes. E dire che nei precedenti appuntamenti era accaduto il contrario.

Gli alti e bassi della Ferrari

Sono gli alti e bassi di un inizio di stagione piuttosto indecifrabile da parte dello staff tecnico Ferrari e che per l'appuntamento di Imola del 18 maggio ha in serbo una serie di novità che potrebbero rappresentare la svolta. In positivo. Lo spera Leclerc, se lo augura Lewis Hamilton che sta soffrendo come mai gli era capitato in carriera. Intanto, però, c'è l'appuntamento di Miami, un tracciato cittadino che potrebbe offrire risultati fuori dall'ordinario perché il format è quello del weekend Sprint. Si ricorderà che a Shanghai, nella prima corsa di 30 minuti della stagione, Hamilton ha lasciato tutti di stucco conquistando la pole nella qualifica Sprint e la vittoria nella gara. Poi, le cose cambiarono in negativo per il Gran Premio.

La carica di Leclerc e il rapporto con Hamilton

Con un solo turno libero a disposizione prima della qualifica che determina lo schieramento della corsa breve, chi è più rapido nel trovare il giusto bilanciamento con il poco carburante a bordo e a interpretare al meglio il circuito, può tentare il colpaccio. Leclerc ha commentato: «Questi fine settimana, dove ogni sessione conta, mi piacciono davvero. Mai dire mai, vogliamo farci trovare pronti…».

Get a better look at the blue vibe⚪🔵 pic.twitter.com/0lnkTIB3Pa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2025

Charles ha poi spiegato come si sta trovando con la direzione tecnica, differente da Hamilton, intrapresa sulla sua SF-25: «Sto cercando di adattare il mio stile di guida alla macchina e questa soluzione un po’ più estrema e anche più difficile da guidare, è molto interessante. La speranza è quella di continuare a trovare sempre la prestazione e mi auguro che questo ci porti a vincere presto». Poi, una carezza ad Hamilton: «Quando si entra a far parte di una nuova squadra è sempre difficile adattarsi al nuovo modo di lavorare, alla nuova vettura, ma sono sicuro che Lewis ci riuscirà. Da lui sto imparando molto ed è fantastico averlo in squadra, ha portato una nuova visione nuova su come approcciare le cose».