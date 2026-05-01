GP di Miami, libere: Leclerc al comando con la Ferrari, Hamilton quarto, problema alla batteria per Antonelli

Si riparte. Concluso il mese di riposo forzato causa guerra USA-Israele-Iran che ha costretto per ovvi motivi la FIA a cancellare i GP di Sakhir in Bahrain e di Jeddah in Arabia Saudita, che erano previsti per il 12 e il 19 aprile, la Formula 1 torna sul tracciato di Miami. Non un circuito permanente, ma dal 2022 una bella pista ricavata nella zona dell'Hard Rock Stadium, 5.412 metri non facili da affrontare.

Formula 1, Gp Miami

In queto periodo di pausa, le squadre hanno lavorato sodo per migliorare le proprie monoposto e molta attesa vi era per verificare la bontà delle modifiche portate alle power unit, interventi che si sono resi necessari dopo le difficoltà, criticità, emerse nelle prime tre gare di Melbourne, Shanghai e Suzuka a causa della ricarica delle batterie, che non permettevano ai piloti di esprimersi "a tutto gas" nel corso della qualifica e delle gare, con anche pericolosi e improvvisi rallentamenti.

A Miami c'è il format Sprint e dunque un solo turno di prove libere che precede la qualifica per la gara Sprint. La sessione è stata allungata a 90 minuti, 30 in più della solita tradizionale ora, questo per permettere ai team e a piloti di verificare al meglio le novità introdotte.

La Ferrari si è subito distinta. Charles Leclerc ha preso il comando delle operazioni verso la metà del turno abbassando anche il proprio miglior tempo iniziale fino a raggiungere il finale 1'29"310. Una bella dimostrazione di forza per il monegasco mentre Lewis Hamilton, quarto in 1'29"777, è stato costretto nel giro finale a un fuori pista per evitare un distratto Gabriel Bortoleto.

Secondo si è portata la Red Bull-Ford di Max Verstappen. L'olandese come al solito via radio si lamentava del comportamento del cambio, ma alla fine ha segnato un buon crono, 1'29"607, a tre decimi da Leclerc. Bene anche la McLaren-Mercedes, terza con Oscar Piastri. L'australiano, che ha anche urtato uno dei muretti a bordo pista, ha realizzato il tempo di 1'29"758. Più indietro il suo compagno Lando Norris, settimo.

La dominatrice di questo inizio di stagione, la Mercedes, si ritrova quinta con Andrea Kimi Antonelli, vincitore a Shanghai e Suzuka nonché leader della classifica iridata, e sesta con George Russell. Il bolognese era in cima alla classifica, montando le gomme hard e non le soft, poi nel finale si è dovuto fermare ai box per un problema alla batteria. Qualche noia alla power unit per Russell.

Bene come spesso accade Pierre Gasly, che ha portato l'Alpine-Mercedes in ottava posizione e davanti al connazionale Isack Hadjar con la seconda Red Bull-Ford. Chiude la top 10 Carlos Sainz con la Williams-Mercedes, ma qui vanno sottolineati distacchi già pesanti, oltre il secondo e mezzo. Franco Colapinto, reduce da un bagno di folla nella sua Argentina dove si è esibito con una vecchia Alpine tra le strade di Buenos Aires, è 11esimo.

Non hanno particolarmente brillato, rispetto alle precedenti occasioni, Haas-Ferrari e Audi. Rimangono lontane Cadillac-Ferrari e Aston Martin-Honda mentre stranamente in difficoltà è apparsa la Racing Bulls-Ford. Tanti gli errori dei piloti, lunghi in frenata o tagli di chicane, ma nessun incidente.

Venerdì 1 maggio 2026, libere

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"310 - 39 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'29"607 - 39

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"758 - 34

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'29"777 - 35

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'30"079 - 24

6 - George Russell (Mercedes) - 1'30"100 - 33

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"208 - 34

8 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'30"587 - 33

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'30"873 - 39

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"930 - 36

11 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'31"015 - 33

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"024 - 38

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'31"091 - 35

14 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'31"111 - 28

15 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'31"595 - 33

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'31"635 - 36

17 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'31"648 - 41

18 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'32"047 - 25

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'32"593 - 29

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'32"762 - 33

21 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'32"862 - 41

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'32"959 - 28