GP Miami, libere: Piastri comanda la classifica davanti a un ottimo Leclerc e a Verstappen, fresco padre

La Formula 1 sbarca negli Stati Uniti per il primo dei quattro appuntamenti previsti sul suolo americano, se contiamo anche il tracciato di Montreal, Canada. Ad ospitare il Mondiale è il circuito cittadino di Miami (le altre tappe sono Austin e Las Vegas) sul quale è previsto il format del weekend Sprint. Un solo turno di prove libere, poi la qualifica Sprint alle 22.30 ora italiana.



Max Verstappen è diventato papà, nata la prima figlia Lily. Il pilota e la fidanzata Kelly Piquet: «Sei il nostro dono più grande»

Negli unici 60 minuti a disposizione per cercare rapidamente un valido bilanciamento delle monoposto, l'ha fatta da padrone il leader della classifica iridata, Oscar Piastri, che con la McLaren-Mercedes ha segnato il tempo di 1'27"128. Charles Leclerc sembra voler mantenere le promesse positive della vigilia. Il monegasco della Ferrari ha concluso in seconda posizione a 356 millesimi dall'australiano (1'27"484) precedendo un pimpante Max Verstappen con la Red Bull-Honda.



Gp Miami: orari, programma, dove vederlo in tv e streaming

Il campione del mondo è stato l'ultimo ad atterrare a Miami provenendo direttamente da Monte Carlo dove nei giorni scorsi è nata sua figlia, Lily, avuta dalla compagna Kelly Piquet, la figlia del tre volte campione del mondo F1 Nelson. Nonostante il viaggio lampo, il fuso orario da smaltire, l'emozione per essere divenuto padre, Verstappen non si è minimamente scomposto diventando subito protagonista della sessione.



Leclerc cerca il colpaccio a Miami: «Dobbiamo farci trovare pronti, sto imparando molto da Hamilton». Cosa aspettarsi dalla Ferrari

Buon inizio per la Williams-Mercedes che si trova quarta con Carlos Sainz e quinta con Alexander Albon. Sapranno confermarsi anche nella qualifica Sprint? Notevole il sesto tempo del rookie Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda, il quale si è messo dietro le due Mercedes di George Russell e del 18enne bolognese Andrea Kimi Antonelli, nono. Tra di loro si è inserito Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull.

Chi non può dirsi soddisfatto è Lando Norris, solo 12esimo con la McLaren e preceduto dalla Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso e dalla Racing Bulls di Liam Lawson. L'inglese è stato "fregato" dalla bandiera rossa finale e dovrà rapidamente cambiare passo se vorrà rimanere sul passo del compagno Piastri. E male anche Lewis Hamilton, 13esimo. La sessione si è conclusa, come detto, in bandiera rossa per il testacoda, con conseguente urto contro il muretto, di Oliver Bearman.



Leclerc: «A Miami direzione giusta, speriamo si vinca presto». Norris: «Ora i migliori, ma McLaren forte tutta la stagione»

Venerdì 2 maggio 2025, libere



1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'27"128 - 22 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"484 - 22

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"558 - 20

4 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'27"678 - 23

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'27"955 - 25

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'27"968 - 23

7 - George Russell (Mercedes) - 1'28"058 - 26

8 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'28"155 - 21

9 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'28"227 - 28

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"243 - 24

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'28"374 - 21

12 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"391 - 21

13 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"556 - 20

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'28"573 - 13

15 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'28"771 - 19

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'28"996 - 22

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"084 - 22

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'29"179 - 19

19 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'29"357 - 22

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"362 - 21