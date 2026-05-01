GP di Miami, qualifica Sprint: Norris e la McLaren ritrovano la pole, Antonelli ottimo secondo, Leclerc soltanto quarto

Chi si rivede. Lando Norris e la McLaren-Mercedes tornano davanti a tutti dopo un avvio di stagione non propriamente esaltante. Lo hanno fatto nella qualifica Sprint di Miami, con il campione del mondo che ha concluso davanti a tutti come aveva fatto a San Paolo (qualifica Sprint) lo scorso novembre. Il lavoro paga e Andrea Stella, team principal McLaren, ha sempre creduto di poter risalire la china e già a Suzuka si erano visti progressi importanti.

Norris aveva siglato il primo tempo nel Q1 in 1'28"723, poi nel Q2 è stato Charles Leclerc a occupare la prima posizione in 1'28"333, ma nel momento decisivo Norris ha fatto la differenza. Il pilota inglese è stato l'unico a scendere sotto l'1'27"869 battendo la... imbattibile Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, ottimo secondo con 1'28"091. Un distacco comunque importante, di 0"222, e probabilmente nel box diretto da Toto Wolff non si aspettavano un colpo d'ala della McLaren così netto.

E confermato anche dal terzo posto di Oscar Piastri con la seconda MCL40. L'australiano ha terminato con il crono di 1'28"108 e dividerà la seconda fila con la Ferrari di Leclerc. Ci si aspettava di più dalla Ferrari? Dopo il turno libero sicuramente sì, ma Leclerc e la SF-26 non ci sono riusciti.

Al pari di Lewis Hamilton, addirittura settimo con 1'28"618 causa anche un piccolo errore. Distacchi però, non pesanti quelli rimediati dai due ferraristi che potranno contare sul rapido avvio in partenza della power unit di Maranello. Sempre che in questo periodo in cui tutti hanno lavorato sodo per migliorare vetture e motori, i rivali non siano corsi ai ripari.

Poco allegro Max Verstappen, quinto con la Red Bull-Ford (1'28"461). Lo può consolare il miglior terzo riferimento cronometrico nel terzo settore, 24"650 mentre Norris lo ha percorso in 24"754, Antonelli in 24"723 e Piastri in 24"748. Peggio il suo compagno di squadra, Isack Hadjar, nono a un secondo di distacco. Giornata non positiva per George Russell, soltanto sesto con la Mercedes e lontanuccio da Antonelli.

L'Alpine-Mercedes è riuscita ad entrare nel Q3 con entrambi i piloti, Pierre Gasly e Franco Colapinto. Se per il francese è la terza volta consecutiva, l'argentino è alla prima occasione tra i top 10. E ha pure terminato davanti al compagno. Ha mancato per poco la Q3 l'Audi di Gabriel Bortoleto, 11esima. E subito dopo c'è l'altra monoposto del costruttore tedesco affidata a Nico Hulkenberg.

La Haas-Ferrari è 13esima con Oliver Bearman, male Esteban Ocon rimasto invischiato nel Q1. A seguire le due Williams-Mercedes e le due Racing Bulls-Ford. Senza acuti entrambe. Chiudono lo schieramento le due Cadillac-Ferrari e le sempre più tristi Aston Martin-Honda con Lance Stroll fermo dopo pochi chilometri e Fernando Alonso che ha commesso un errore risultando così ultimissimo. Al contrario, va detto che la Cadillac con Sergio Perez ha avvicinato parecchio la Haas di Ocon e la Racing Bulls di Lawson.

Venerdì 1 maggio 2026, qualifica sprint

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'27"869 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'28"091 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"108 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"239 - Q3

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'28"461 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'28"493 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"618 - Q3

8 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'29"320 - Q3

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'29"422 - Q3

10 - PIerre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'29"474 - Q3

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'29"994 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'30"019 - Q2

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'30"116 - Q2

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"216 - Q2

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"224 - Q2

16 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'30"573 - Q2

17 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'31"043 - Q1

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'31"245 - Q1

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'31"255 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'31"826 - Q1

21 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - senza tempo - 1'41"311 - Q1

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - senza tempo - Q1