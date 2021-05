GP Monaco, libere 2: Rosse sugli scudi. Leclerc e Sainz riportano le Rosse davanti a tutti

E' un risultato a sensazione quello che è emerso dal secondo turno di prove libere del GP di Monaco. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno infatti occupato le prime due posizioni: il monegasco con il tempo di 1'11"684, lo spagnolo con 1'11"796. Impensabile, soltanto poche settimane fa, immaginare due Ferrari al comando in una sessione ufficiale, e soprattutto nel Principato di Monaco, circuito che richiede un bilanciamento della monoposto semplicemente perfetto. La prestazione di Leclerc acquisisce ancora più prestigio se si pensa che ha completamente saltato il primo turno di prove libere, non avendo quindi la possibilità di trovare con calma il giusto assetto e ritmo. Ma sul tracciato di casa, Charles ha comunque trovato il modo per portarsi in cima alla classifica scalzando il compagno di squadra, che occupava la prima posizione. Grande euforia dunque nel box Ferrari per una competitività che pian piano sta tornando.

Terzo posto per la Mercedes di Lewis Hamilton, a 390 millesimi da Leclerc, mentre Valtteri Bottas è risultato quinto. Resta da capire se i due piloti di Toto Wolff si siano contenuti per poi estrarre il massimo dalla W12 sabato o se ci sia una effettiva difficoltà da parte loro nel trovare la giusta prestazione. Anche in Red Bull-Honda musi lunghi, soprattutto Max Verstappen, piuttosto nervoso e che lamenta una mancanza di velocità. Strano considerando che a Montecarlo la velocità è ciò che meno conta. Ancora bene Lando Norris, sesto con la McLaren-Mercedes, ma a preoccupare è nuovamente Daniel Ricciardo, solo 15esimo.

Si conferma al vertice Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda, mentre Yuki Tsunoda ha baciato le barriere ed ha percorso solo 11 giri. Solo ottavo Sergio Perez con la seconda Red Bull, a ben 7 decimi da Verstappen. Posizioni ribaltate in Alfa Romeo-Ferrari rispetto al primo turno: Antonio Giovinazzi è ottimo nono, Kimi Raikkonen 11esimo. Si è ripetuto in top 10 Sebastian Vettel, decimo con l'Aston Martin-Mercedes. Altra sessione "oscura" invece, per l'Alpine-Renault. Da segnalare l'urto contro le barriere prima della curva del Casinò di Mick Schumacher, che nel finale ha danneggiato la sospensione posteriore destra della sua Haas-Ferrari causando la bandiera rossa che di fatto ha concluso la sessione.

Giovedì 20 maggio 2021, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"684 - 30 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"796 - 32

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"074 - 28

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"081 - 27

5 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'12"107 - 32

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"379 - 24

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"498 - 28

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"708 - 24

9 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'12"746 - 28

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"982 - 26

11 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'13"065 - 31

12 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'13"175 - 27

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"195 - 26

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"199 - 28

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'13"257 - 26

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'13"509 - 32

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'13"593 - 31

18 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'14"407 - 26

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'14"416 - 25

20 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"829 - 11