GP Monaco, libere 2: Hamilton precede Leclerc, Antonelli è quinto

È sempre Ferrari a Monte Carlo. Se nel primo turno a comandare le operazioni è stato Charles Leclerc davanti al compagno Lewis Hamilton, nella seconda sessione libera, con i tempi scesi di quasi un secondo, è il sette volte iridato a guidare il gruppo. Hamilton ha chiuso con un tempo di 1'13"026, Leclerc è secondo con 1'13"137. Si annuncia una gran battaglia per la qualifica tra le due "Rosse", rivali permettendo.

In presenza del vice presidente Piero Ferrari, le due SF-25 chiudono il venerdì da imbattute. Non accadeva da un bel po'. Ma occorre fare attenzione perché la Red Bull-Ford, come scritto riguardo al precedente turno, è in agguato con Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo, ha siglato il tempo di 1'13"194, vicinissimo a Leclerc, è un pochino più lontano da Hamilton.

Le rivali

Non è riuscita a essere ficcante come nelle precedenti prove del campionato la Mercedes. George Russell ha messo il muso della sua W17 davanti a quello di Andrea Kimi Antonelli e rispettivamente occupano il quarto e quinto posto. Poco più di un decimo il vantaggio dell'inglese sul leader della classifica mondiale, ma 4 i decimi che lo separano dal connazionale Hamilton.

Hadjar, dopo l'incidente nel primo turno, è riuscito a tornare in pista grazie alla velocità con cui i meccanici Red Bull hanno rimesso in sesto la sua RB22. E il francese ha realizzato il sesto tempo a 9 decimi dal compagno Verstappen. Tanto sì, ma Hadjar ha spinto il bottone della prudenza in questa sessione.

In difficoltà la McLaren-Mercedes. Oscar Piastri è soltanto settimo a più di un secondo da Hamilton mentre Lando Norris dopo appena 8 giri si è dovuto fermare nella zona della variante che segue il tunnel per un problema tecnico. Brutto segno per il pilota e il team campioni del mondo 2025.

Sorrisi nel box Audi che ha confermato in top 10 Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, in ottava e nona posizione, bene anche Oliver Bearman, decimo con la Haas-Ferrari, il quale ha scalzato Pierre Gasly con l'Alpine-Mercedes che nel turno precedente era decimo ed ora occupa la 11esima posizione davanti alle due Williams-Mercedes. Problema ai freni anteriori, che hanno preso fuoco, per la Cadillac-Ferrari di Sergio Perez.

Venerdì 5 giugno 2026, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'13"026 - 36 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"137 - 36

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'13"194 - 35

4 - George Russell (Mercedes) - 1'13"405 - 35

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'13"529 - 35

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'14"087 - 24

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"088 - 31

8 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'14"094 - 34

9 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'14"359 - 35

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"456 - 37

11 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'14"497 - 37

12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'14"512 - 34

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"600 - 39

14 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'14"748 - 37

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'14"758 - 31

16 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'14"785 - 36

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"845 - 35

18 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'15"116 - 31

19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"274 - 8

20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'15"294 - 30

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'15"759 - 28