GP Monaco, libere 2: Hamilton precede Leclerc, Antonelli è quinto
Ferrari sfida Mercedes a Montecarlo: Leclerc ed Hamilton pronti a contrastare il leader del Mondiale Antonelli
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È sempre Ferrari a Monte Carlo. Se nel primo turno a comandare le operazioni è stato Charles Leclerc davanti al compagno Lewis Hamilton, nella seconda sessione libera, con i tempi scesi di quasi un secondo, è il sette volte iridato a guidare il gruppo. Hamilton ha chiuso con un tempo di 1'13"026, Leclerc è secondo con 1'13"137. Si annuncia una gran battaglia per la qualifica tra le due "Rosse", rivali permettendo.
In presenza del vice presidente Piero Ferrari, le due SF-25 chiudono il venerdì da imbattute. Non accadeva da un bel po'. Ma occorre fare attenzione perché la Red Bull-Ford, come scritto riguardo al precedente turno, è in agguato con Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo, ha siglato il tempo di 1'13"194, vicinissimo a Leclerc, è un pochino più lontano da Hamilton.
Le rivali
Non è riuscita a essere ficcante come nelle precedenti prove del campionato la Mercedes. George Russell ha messo il muso della sua W17 davanti a quello di Andrea Kimi Antonelli e rispettivamente occupano il quarto e quinto posto. Poco più di un decimo il vantaggio dell'inglese sul leader della classifica mondiale, ma 4 i decimi che lo separano dal connazionale Hamilton.
Hadjar, dopo l'incidente nel primo turno, è riuscito a tornare in pista grazie alla velocità con cui i meccanici Red Bull hanno rimesso in sesto la sua RB22. E il francese ha realizzato il sesto tempo a 9 decimi dal compagno Verstappen. Tanto sì, ma Hadjar ha spinto il bottone della prudenza in questa sessione.
In difficoltà la McLaren-Mercedes. Oscar Piastri è soltanto settimo a più di un secondo da Hamilton mentre Lando Norris dopo appena 8 giri si è dovuto fermare nella zona della variante che segue il tunnel per un problema tecnico. Brutto segno per il pilota e il team campioni del mondo 2025.
Sorrisi nel box Audi che ha confermato in top 10 Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, in ottava e nona posizione, bene anche Oliver Bearman, decimo con la Haas-Ferrari, il quale ha scalzato Pierre Gasly con l'Alpine-Mercedes che nel turno precedente era decimo ed ora occupa la 11esima posizione davanti alle due Williams-Mercedes. Problema ai freni anteriori, che hanno preso fuoco, per la Cadillac-Ferrari di Sergio Perez.
Venerdì 5 giugno 2026, libere 2
1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'13"026 - 36 giri
2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"137 - 36
3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'13"194 - 35
4 - George Russell (Mercedes) - 1'13"405 - 35
5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'13"529 - 35
6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'14"087 - 24
7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"088 - 31
8 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'14"094 - 34
9 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'14"359 - 35
10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"456 - 37
11 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'14"497 - 37
12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'14"512 - 34
13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"600 - 39
14 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'14"748 - 37
15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'14"758 - 31
16 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'14"785 - 36
17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"845 - 35
18 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'15"116 - 31
19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"274 - 8
20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'15"294 - 30
21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'15"759 - 28