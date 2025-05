GP di Monaco, libere 3: Leclerc fa sognare e si conferma leader, Hamilton sbatte per evitare Antonelli

Charles Leclerc, sempre lui. Tre su tre a Monte Carlo, non era ancora accaduto quest'anno che la Ferrari dominasse le tre sessioni di prove libere e tutte con il monegasco, il padrone di casa. Il terzo turno è come sempre dedicato alla preparazione della qualifica e Leclerc è parso indemoniato addirittura scendendo sotto l'1'11". Dietro di lui, Max Verstappen con la Red Bull-Honda, il quale ha giocato anche la carta delle gomme medie per tentare il miglior crono.

A seguire, le due McLaren-Mercedes che per la prima volta nel 2025 non sono parse in grado di attaccare la prima posizione. Ma aspettiamo, perché la qualifica a Monte Carlo regala sempre sorprese. Tutti sono molto vicini, la differenza la si fa in millesimi considerando che un giro lo si percorre in soli 70-71 secondi.

Peccato per Hamilton che ha sempre incontrato traffico sulla sua strada non potendo esprimersi al meglio. E nel finale è finito contro le barriere, ma questo lo spieghiamo a parte. Si sono confermate al vertice le due Williams-Mercedes con Alexander Albon sesto e Carlos Sainz ottavo. Tra di loro il sempre più convicente Liam Lawson con la Racing Bulls-Honda, il suo compagno Isack Hadjar ha trovato traffico. Bene Andrea Kimi Antonelli, decimo davanti di poco al compagno in Mercedes, George Russell.

Ma parliatmo del traffico, con troppi piloti distratti e male informati dal proprio box. La terza sessione libera è stata caratterizzata da numerose situazioni in cui chi stava viaggiando forte per tentare il tempo con gomme soft, si ritrovava a gestire momenti estremamente pericolosi per via di chi procedeva lentamente perché aveva a sua volta appena segnato il tempo o perché si stava per lanciare.

Per esempio, Hadjar si è ritrovato Yuki Tsunoda sotto il tunnel che passeggiava, Max Verstappen ha trovato sulla sua strada, alle Piscine (un punto cieco come nel tunnel) chi procedeva a passo d'uomo, Gabriel Bortoleto si è imbattuto in un Pierre Gasly che è sembrato volerlo appostiamente bloccare, il solito Franco Colapinto non ha mancato di mettersi in mezzo in diverse circostanze.

Alla fine. è arrivato l'incidente. Nel minuto finale della sessione, Hamilton lanciatissimo verso Massenet, nello scollinamento ha notato all'ultimo momento Antonelli dietro a Esteban Ocon i quali giravano lentamente in traiettoria. Hamilton ha reagito, ha perso il posteriore della sua Ferrari andando a sbattere contro le barriere. E' inspiegabile come nella iper tecnologica F1 non vi sia una adeguata e costante comunicazione tra i team e i piloti per informarli di quello che si sarebbero trovati davanti o alle spalle. Non è sempre stato così ovviamente, c'era chi si spostava adeguatamente, purtroppo non è stata la regola.

Sabato 24 maggio 2025, libere 3

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'10"953 - 25 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"233 - 23

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"247 - 23

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"398 - 21

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'11"516 - 26

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"668 - 24

7 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'11"814 - 33

8 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'11"893 - 24

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'11"952 - 21

10 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"013 - 23

11 - George Russell (Mercedes) - 1'12"066 - 22

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"101 - 22

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'12"125 - 25

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"194 - 20

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"202 - 24

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'12"251 - 20

17 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'12"271 - 30

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'12"499 - 25

19 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'12"601 - 28

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'12"851 - 32