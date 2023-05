GP Monaco, prove libere 2: Verstappen sale al comando, Leclerc lo bracca, Sainz terzo sbatte

Tanto si arrabbiò nel primo turno, per un assetto che rendeva la sua RB14 ballerina nel posteriore, che per la seconda sessione il suo staff tecnico ha apportato modifiche gradite a Max Verstappen. E subito è stato il grande protagonista, segnando il primo tempo finale in 1'12"462. Inizialmente era stato Carlos Sainz a essere molto veloce con le gomme hard, buon segnale in vista della gara, poi la Red Bull-Honda è salità in cattedra con le Pirelli medie e le soft.

Ma la Ferrari ha prontamente reagito e con gli pneumatici a mescola morbida Charles Leclerc ha piazzato un eccellente secondo tempo in 1'12"527, appena 65 millesimi il divario dall'olandese, mentre Sainz è risultato terzo in 1'12"569. Lo spagnolo però, a 15' dal termine del turno, affrontando la variante delle Piscine ha colpito con la gomma anteriore destra l'interno del rail danneggiando la sospensione e finendo contro ie barriere.

Quarta prestazione per Fernando Alonso con l'Aston Martin-Mercedes, sempre molto aggressivo (rischio alle Piscine, ma gran controllo della sua vettura in pieno controsterzo) e a 220 millesimi dalla vetta. Guidando alla sua maniera, Lando Norris è riuscito a portare la McLaren-Mercedes in quinta posizione davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla seconda Red Bull di Sergio Perez. Come si era immaginato, il tracciato monegasco non è certo l'ideale per il debutto della inedita W14B. Come nel primo turno, molto bene Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari, ottavo e capace di mettersi alle spalle le due Alpine-Renault di Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

Rispetto ai compagni di squadra, in difficoltà George Russell (Mercedes), 11esimo, e Guan Yu Zhou (Sauber), 13esimo. Vicine le due Haas-Ferrari con Kevin Magnussen 14esimo e Nico Hulkenberg 15esimo, poi le due Alpha Tauri-Honda e i due rookie Oscar Piastri e Logan Sargeant che pagano lo scotto del debutto in F1 su questo complicato tracciato. Alexander Albon è entrato in pista a 10' dalla bandiera a scacchi per via dell'incidente nel primo turno. I meccanici Williams hanno lavorato sodo e alla fine Albon è riuscito a percorrere qualche giro.

Venerdì 26 maggio 2023, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"462 - 30 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'12"527 - 33

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"569 - 22

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'12"682 - 32

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"906 - 18

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"960 - 29

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"991 - 30

8 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"050 - 33

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"089 - 28

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"162 - 30

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"185 - 31

12 - George Russell (Mercedes) - 1'13"191 - 32

13 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'13"354 - 32

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'13"457 - 28

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'13"520 - 33

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"641 - 22

17 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"663 - 34

18 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"673 - 30

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"217 - 10

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'14"238 - 33