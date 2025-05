GP Monaco, libere 1: Leclerc che inizio, prima sbatte contro Stroll, poi segna il miglior tempo davanti a Verstappen

La prima sessione del GP di Monte Carlo di Charles Leclerc e iniziata con un dritto a Mirabeau, a cui è seguita una complicata retromarcia e il ritorno sul tracciato. Poi, poco dopo, al tornante ora denominato Grand Hotel (meglio noto come Loews), Lance Stroll gli ha sbarrato la via. Il canadese della Aston Martin ha fatto passare il compagno Fernando Alonso tenendosi all'interno, prima della curva, poi si è spostato repentinamente non avvedendosi dell'arrivo di Leclerc. Che ha tamponato la Aston Martin danneggiando l'ala anteriore, mentre Stroll si è fermato ai box per non uscirne più per il resto del turno. E non per punizione... ma perché la sua AMR25 ne è uscita malconcia nonostante la bassa velocità di quel punto del circuito.

Insomma, un avvio di turno decisamente complicato per Leclerc. Ma il monegasco, che lo scorso anno sulle vie di casa ha vinto il Gran Premio, non ci ha pensato troppo su. E quando è tornato dentro quello che il tre volte campione del mondo Nelson Piquet definiva "il salotto di casa" con un certo disprezzo, perché di correre sul Principato proprio non gli piaceva, montate le gomme soft si è portato in cima alla classifica. E nessuno è riuscito a scalzarlo, a buttarlo giù dalla vetta. Leclerc ha realizzato il tempo di 1'11"964, unico per ora a scendere sotto l''12".

Se il buongiorno si vede dal... primo pomeriggio, la Ferrari può sorridere. Ma sappiamo quanto la SF25 sia piuttosto incomprensibile, vedi Imola, e da un giorno all'altro, da una sessione all'altra, le cose possono rapidamente cambiare in peggio o anche in meglio. Anche Lewis Hamilton pareva in grado di portarsi sui tempi di Leclerc, ma quando si è lanciato si è trovato davanti a due situazioni decisamente pericolose.

La prima a Maasenet, quando una volta scollinato si è trovato davanti il solito Franco Colapinto che passeggiava senza senso in mezzo al tracciato. La seconda, alle Piscine, con Andrea Kimi Antonelli che procedeva lentamente costringendo l'inglese a saltare sul cordolo in uscita. Hamilton ha così concluso nono a 726 millesimi da Leclerc.

Dietro alla Ferrari di Leclerc si è posizionato Max Verstappen con una Red Bull-Honda che pare subito performante. Il suo compagno Yuki Tsunoda è 14esimo col rammarico di essere stato rallentato nel suo giro finale da una Haas. La prima McLaren-Mercedes è quella di Lando Norris, terzo dopo aver anche urtato uno dei rail in zona Piscina ed essere arrivato lungo a Sainte-Devote. Poco dietro Oscar Piastri, quinto, ma forse poteva fare meglio se non avesse trovato George Russell in uscita da Noghes. In mezzo alle due McLaren, si è infilato prontamente Alexander Albon con la Williams-Mercedes.

Russell non ha fatto meglio del sesto crono con la Mercedes che ha visto Antonelli 11esimo e desideroso di riscattare il weekend non troppo esaltante di Imola. Carlos Sainz, un dritto a Sainte-Devote, è settimo davanti a un brillante Pierre Gasly con l'Alpine-Renault che vede Colapinto penultimo. Decimo Alonso con la Aston Martin che per la prima volta ha presentato ai box l'ingegnere Adrian Newey.

Buona prova per Nico Hulkenberg, 12esimo con la Sauber-Ferrari. Ha faticato il suo compagno Gabriel Bortoleto, 18esimo con un dritto a Sainte-Devote e un blocco iniziale a Verstappen. La Racing Bulls-Honda è 13esima con Isack Hadjar, non lontano le due Haas-Ferrari.

Venerdì 23 maggio 2025, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"964 - 33 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"127 - 30

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"290 - 32

4 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"314 - 33

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"342 - 28

6 - George Russell (Mercedes) - 1'12"482 - 33

7 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'12"534 - 36

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"669 - 29

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"690 - 30

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"727 - 28

11 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"765 - 34

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'12"979 - 30

13 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'13"187 - 35

14 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'13"232 - 32

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'13"329 - 34

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'13"394 - 31

17 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'13"429 - 37

18 - Gabriel Bortoleto (Sauber-.Ferrari) - 1'13"470 - 29

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'13"820 - 32

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"635 - 4