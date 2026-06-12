Gp Montecarlo, accolto il ricorso dell'Alpine: Gasly torna sul podio al posto di Hadjar

Pierre Gasly torna sul podio del Gran Premio di Montecarlo di F1. La terza posizione è stata riassegnata al pilota dell'Alpine dopo che è stato accolto il ricorso presentato da team. Lo ha reso noto la Formula 1 sul suo sito. Il pilota francese era arrivato alla quarta posizione nel corso di una gara, dopo due Safety Car e una bandiera rossa, prima di guadagnare un'ulteriore posizione grazie alla penalità drive-through inflitta a George Russell della Mercedes.

Tuttavia, anche Gasly è stato penalizzato due volte per eccesso di velocità in pit lane durante la gara, ricevendo due penalità di cinque secondi ciascuna, con la retrocessione al settimo posto. La scuderia di Enstone ha fatto ricorso ed avuto ragione , con la Fia che ha confermato che le penalità al pilota francese erano state annullate riportandolo sul terzo gradino del podio nel Gp di Monaco al posto di Hadjar con la RedBull.