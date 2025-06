GP Montreal, libere 3: Norris comanda, Leclerc secondo e Hamilton quarto: il riepilogo e cosa è successo

Una terza sessione che pareva una qualifica. Non è una novità del resto, perché è in questi 60 minuti che si cerca di preaparare al meglio quella che sarà il momento in cui si determina lo schieramento di partenza. Sul veloce tracciato di Montreal, è finalmente emersa la McLaren-Mercedes e lo ha fatto con Lando Norris. L'inglese è stato pulito nel suo giro migliore che gli ha permesso di segnare il tempo di 1'11"799.



Le libere della Ferrari

La bella sorpresa arriva dalla Ferrari, e soprattutto da Charles Leclerc. A muro dopo 9 giri della prima sessione libera di venerdì, costretto a saltare la seconda sessione, Leclerc è entrato in pista con la rabbia di chi doveva non solo recuperare il tempo perduto, ma anche farsi perdonare. E non poteva fare meglio concludendo in seconda posizione in 1'11"877, a soli 78 millesimi da Norris. Nonostante ciò, Leclerc non è stato perfetto commettendo alcune sbavature il ché fa pensare che la Ferrari può veramente puntare a qualcosa di importante.

GP di Montreal, libere 2: Russell comanda con la Mercedes, brilla Antonelli terzo. Leclerc ai box dopo l'incidente nel primo turno

Lo conferma anche il quarto crono di Lewis Hamilton, 1'12"050, il quale ha anche dovuto lasciar perdere uno dei suoi giri veloci per colpa di quel Franco Colapinto che pare sempre più l'ombra di quel pilota che nel 2024 aveva emozionato con la Williams, ma che con l'Alpine proprio non riesce ad ingranare. Non è la prima volta, da quando ha preso il posto di Jack Doohan, che Colapinto ostacola altri piloti.



Mercedes nelle posizioni di vertice

La Mercedes si è confermata nelle posizioni di vertice grazie a George Russell, terzo a meno di un paio di decimi da Norris. Andrea Kimi Antonelli è settimo. Iniziallmente a un secondo dal compagno di squadra, via via ha ridotto il divario portandosi a 4 decimi alla conclusione della sessione.

F1 Gp Canada a Montreal: orario, dove vederlo in tv e streaming, programma

Oscar Piastri si è posizionato ottavo dopo aver colpito con la posteriore destra il muretto all'uscita della curva finale. Un leggero danno, ma che gli ha impedito di poter fare meglio. Non felice del comportamento della sua Red Bull è Max Verstappen, quinto in 1'12"072. Mancanza di aderenza nell'anteriore, ha comunicato. E' invece disperso Yuki Tsunoda, ultimo. La Red Bull a Montreal ha portato alcune novità come un inedito fondo e prese d'aria laterali diverse.

Sembra che le cose siano realmente migliorate in casa Aston Martin-Mercedes. Fernando Alonso è sesto con una certa facilità, Lance Stroll non ha fatto meglio del 14esimo tempo. La Williams-Mercedes è riuscita a rimanere in top 10 con le due vetture seguita da vicino dalla Racing Bulls. Sarà una bella battaglia in qualifica tra di loro per la conquista della Q3.



Sabato 14 giugno 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"799 - 24 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"877 - 29

3 - George Russell (Mercedes) - 1'11"950 - 20

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"050 - 26

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"072 - 20

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"247 - 21

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"348 - 21

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"519 - 18

9 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'12"519 - 22

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"573 - 22

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'12"651 - 22

12 - PIerre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"684 - 27

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'12"791 - 27

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"794 - 28

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'12"825 - 27

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'12"827 - 22

17 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'13"060 - 27

18 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'13"072 - 19

19 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'13"172 - 22

20 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'13"573 - 14