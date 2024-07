Gp Monza: Aci, presentato oggi il nuovo poster del Gp di F1 2024, al via il 1 settembre

A pochi giorni dalla conclusione dei lavori sulla pista dell'Autodromo Nazionale Monza, Automobile Club d'Italia svela il poster del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2024 in programma l'1 settembre. «E' con grande orgoglio che presentiamo il manifesto del 95esimo Gran Premio d'Italia a Monza dopo un anno molto impegnativo e anche sofferto per i lavori che sono stati eseguiti all'Autodromo Nazionale, lavori resi complessi da fattori esterni come il meteo avverso e altre complicazioni di carattere tecnico - e' il commento del presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani -. Ma ce l'abbiamo fatta con 4 giorni di anticipo rispetto al termine fissato dalla Federazione internazionale, ovvero 60 giorni prima dello svolgimento del gran premio.

Il successo e' dovuto all'impegno di Sias, dell'impresa Bacchi, del direttore dei lavori, professor Maurizio Crispino, di ACI Progei e del Direttore Generale dell'Autodromo Alfredo Scala. Questo sforzo corale ha allontanato definitivamente tutti i dubbi sul mantenimento dell'impegno temporale. Quest'anno i nostri tifosi, i team e i piloti potranno essere accolti in un autodromo rinnovato piu' moderno e piu' sicuro».