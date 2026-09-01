Gp Monza, Casaluci (Pirelli): «F1 e motorsport per noi straordinaria vetrina e opportunità per innovare»

"Il legame con Monza per noi è un legame storico e imprescindibile, vediamo un futuro insieme sicuramente", ha detto il Ceo di Pirelli, Andrea Casaluci, a margine della presentazione del 97esimo Gran Premio d’Italia di Formula 1, di cui Pirelli è Title Sponsor, nella sede dell'Aci a Milano. "La Formula 1 e il motorsport in generale per noi sono stati e continuano ad essere un'opportunità enorme per innovare, lo sviluppo digitale dei prodotti e tutto il mondo della virtualizzazione nascono proprio nel motorsport e nella Formula 1", ha detto Casaluci, spiegando che "il motorsport e la Formula 1 sono per noi una straordinaria vetrina, una straordinaria opportunità di posizionare il nostro brand, non solo in termini di notorietà ma anche di consideration in tutto il mondo. E' un laboratorio all'aperto da cui impariamo ogni giorno qualcosa".