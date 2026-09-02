Gp Monza, la Ferrari sogna: nuova power unit per lo show in casa. Vasseur: «Vogliamo regalare ai tifosi un bel weekend»

Il mito di Kaiser Schumi da celebrare, la pista di casa da onorare. A trent'anni esatti dalla prima vittoria del campione tedesco in Ferrari a Monza, la Rossa sfoggia una nuova power unit per andare a caccia del terzo sigillo stagionale. I primi due, dato da non sottovalutare, sono arrivati proprio su piste veloci come Montmelò (Hamilton) e Silverstone (Leclerc). A Milano la festa è intanto già iniziata. In migliaia hanno aspettato i due piloti sotto il sole, fin dalle prime ore del mattino, per il 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza' a Palazzo Reale. La classica marea rossa, immagine impareggiabile nella galassia motori. «Ogni volta che veniamo qui - la gratitudine di Leclerc, assalito dai fan per un autografo - è un'emozione unica, sono cresciuto da tifoso ed è ancora più speciale da pilota. I tifosi Ferrari a Monza valgono qualche cavallo in auto in più. La gente ci dà una spinta incredibile, speriamo di ripagarli con una vittoria. Noi ci crediamo».

«Lo scorso anno non avevamo la macchina per lottare a Monza, quest'anno invece sì - la concreta speranza di Hamilton -. C'è così tanta energia positiva. Il mio primo successo a Barcellona è stato meraviglioso ma io guardo sempre avanti. Abbiamo tutti un obiettivo e il mio è riportare la Ferrari al top». Ad alimentare la fiducia sul nuovo 'super-motore', ci pensa anche Fred Vasseur: «Introdurremo una power unit aggiornata nell'ambito delle opportunità di sviluppo previste dall'Aduo. Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali». Dopo il dominio della Mercedes nella prima parte di stagione (Antonelli, va ricordato, partirà da fondo griglia), il recupero di Ferrari e McLaren è stato evidente. E non a caso il campione del mondo Norris ha vinto le ultime due gare, in Ungheria e Olanda.

«Monza - annota il Team Principal - è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel weekend». Non si può dimenticare, però, l'omaggio che la Ferrari tributerà a Michael Schumacher e le sue sette stelle: le SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno con una livrea speciale ispirata alla Ferrari F310 del 1996, con un dettaglio dorato sui cerchi per ricordare il colore originale dei componenti in magnesio; sulla vettura ci sarà anche il logo di Schumi, con la M e la S a comporre la silhouette dell'abitacolo, mentre il muso mostrerà una citazione grafica del suo casco. I due piloti, inoltre, avranno una divisa speciale con caschi ad hoc per creare un collegamento visivo tra la Ferrari del 1996 e la Scuderia di oggi.

«La sua instancabile ricerca del miglioramento, l'attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell'importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi, la sua eredità in questa azienda», la riconoscenza del francese. «Michael è una leggenda - aggiunge Leclerc, che la prossima stagione potrebbe superare il Kaiser per presenze su Ferrari -. Non sarà mai eguagliato, è un'icona. Il numero di gare è importante ma le vittorie lo sono ancora di più e su quello devo ancora lavorarci».