Gp Monza, Hamilton: «Antonelli alla Ferrari? Non credo Toto Wolf lo lascerebbe andare facilmente»

«Antonelli alla Ferrari in futuro? È una possibilità, ma ci sono tanti bravi piloti. Non credo che Wolff lo lasci andare via tanto presto. Kimi merita quello che sta facendo e ha un grande team al suo fianco. Bono è una persona ostinata e sa indicargli la strada». Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, nel media day del Gp di Formula 1 a Monza. Hamilton ha parlato del 'derby' che vivranno nel weekend di Monza gli appassionati, divisi tra il tifo per il leader del Mondiale Antonelli e la Ferrari: «Penso che in Italia - ha sorriso l'inglese - il tifo sia soprattutto per la Rossa. Qui è papa e Ferrari, un po' come pasta e pizza. La penalità di Antonelli? Penso che non avrà difficoltà a raggiungere subito le prime 5-6 posizioni. Noi dobbiamo restare concentrati sulla nostra gara».