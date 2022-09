Gp Monza, Leclerc in pole position: battuto Verstappen. I tifosi Ferrari in delirio

Charles Leclerc, con la Ferrari, partirà dalla pole position nel Gp d'Italia, a Monza. Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche (1'20'161«), precedendo Max Verstappen, che ha fatto segnare il secondo tempo ma il pilota della Red Bull partirà più indietro nella griglia per una penalizzazione. Terzo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari e quarto per Sergio Perez. La griglia di partenza della gara risente delle numerose sanzioni, che coinvolgono ben nove piloti, tra i quali appunto Sainz, i due della Red Bull e Lewis Hamilton.