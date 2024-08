GP Monza, la Mercedes di Hamilton davanti a tutti nelle Libere 2. A seguire Norris e Sainz

Lewis Hamilton il più veloce delle Fp2. Il pluricampione britannico della Mercedes prossimo pilota Ferrari chiude per soli 3 millesimi davanti alla McLaren di Lando Norris. Sono cinque i piloti racchiusi in un decimo e mezzo, tra questi i ferraristi Carlos Sainz terzo e Charles Leclerc quinto che stringono in mezzo Oscar Piastri. E Max Verstappenn?

Prima di tutto la sessione è stata condizionata dalla bandiera rossa alla mezz'ora per l'incidente di Kevin Magnussen, al rientro l'olandese della Red Bull ha provato solo la simulazione gara senza affondare il pedale e usurare una mescola morbida per il time attack. Da sottolineaere che nel passo gara tutte le migliori scuderie hanno sofferto di graining, verrà migliorato ma sarà il tema principale per decidere se in gara bisognerà fare una doppia sosta o una sola. Appuntamento a domani alle 12.30 con le Fp3 e poi alle 16 si inizia a fare sul serio con le qualifiche.

Le prove libere 2

Lewis Hamilton, Mercedes 1:20.738

Lando Norris, McLaren +0.003

Carlos Sainz, Ferrari +0.103

Oscar Piastri, McLaren +0.120

Charles Leclerc, Ferrari +0.154

George Russell, Mercedes +0.348

Nico Hulkenberg, Haas +0.402

Daniel Ricciardo, Racing Bulls +0.562

Fernando Alonso, Aston Martin +0.578

Lance Stroll, Aston Martin +0.625

Valtteri Bottas, Sauber +0.723

Kevin Magnussen, Haas +0.761

Alexander Albon, Williams +0.854

Max Verstappen, Red Bull +0.872

Sergio Perez, Red Bull +0.940

Yuki Tsunoda, Racing Bulls +0.997

Franco Colapinto, Williams +1.046

Pierre Gasly, Alpine +1.081

Esteban Ocon, Alpine +1.129

Guanyu Zhou, Sauber +1.485