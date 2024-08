Gp Monza, per la 95esima edizione del Gran Premio di Formula Uno pronto il piano mobilità

E' pronto il piano della mobilita' per la 95esima edizione del Gran Premio di Formula 1, predisposto da Monza Mobilita' in collaborazione con il Comune in vista del grande afflusso di pubblico previsto per la tre giorni. Il piano e' stato condiviso con la Prefettura, la Questura, con le forze dell'ordine e con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa del grande evento; il documento e' stato condiviso anche con i Comuni limitrofi. «Il piano della mobilita' nasce da un collaudato schema che permette di accogliere il numeroso pubblico del Gran Premio limitando la congestione delle vie della citta' e riducendo al minimo l'impatto dell'afflusso e del deflusso degli appassionati sul traffico», afferma il Sindaco di Monza Paolo Pilotto. «Facendo riferimento agli anni precedenti, e cercando sempre di migliorare, Monza e' pronta anche nel 2024 ad accogliere le migliaia di visitatori che assisteranno al grande evento», conclude.

Sono circa novemila i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio 'platino' istituito in Via Grandi a Vedano, 1900 nel 'verde' di via Parco e Madonna delle Nevi e via Sciavatera a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 100 posti al 'bianco' vicino al centro di Biassono, in via Trento e Trieste, 1000 posti nel parcheggio 'gold' interno al Parco; 1900 in quello 'viola', coperto, suddiviso tra il parcheggio «CAM» in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondo' dei Pini; circa 1300 in quello 'marrone' a Biassono e Vedano cui si aggiungono 110 posti per bus; 1200 in quello 'blu' in Viale Stucchi, oltre 600 nel parcheggio 'arancione' suddiviso tra l'area scoperta dell'Ospedale e il parcheggio coperto dell'Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (piu'10 bus) nel parcheggio 'rosso' a Villasanta, nell'area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati. Sara' possibile parcheggiare le moto anche nei parcheggi 'gold' e 'verde'.

Saranno tre le linee di navette in circolazione che, nelle giornate di sabato e domenica, effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 20.30: linea NERA per collegare la stazione di Monza FS - Piazza Castello al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell'autodromo), la linea BLU che dal parcheggio BLU in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell'autodromo), la linea VIOLA che dai parcheggi VIOLA (centro commerciale Rondo' dei Pini e Synlab) porta il pubblico a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell'autodromo). Nella giornata di venerdi' non saranno attive le linee BLU e VIOLA perche' i parcheggi non saranno attivi; la linea NERA dalla stazione al parco, invece, e' attiva durante le 3 giornate. I biglietti delle navette, che costano 5 euro, sono acquistabili online sul sito di Monza Mobilita', oppure in loco presso i capolinea. La navetta Nera e' inoltre acquistabile come biglietto integrato (treno e navetta nera) sui canali di Trenord al costo di 10 euro.

E' inoltre possibile raggiungere l'autodromo in bicicletta e lasciare la bici in uno dei due parcheggi gratuiti allestiti a Porta Monza e al Parcheggio Prato di Biassono in via Parco, angolo via Madonna delle Nevi. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verra' installata lungo le strade principali. Quest'anno, Monza Mobilita' ha attivato una collaborazione con le piattaforme di navigazione: Google Maps e Waze per avvisare gli utenti delle chiusure stradali e limitazioni del traffico, attuate per le tre giornate di evento, al fine di indirizzare le auto piu' velocemente ai parcheggi dedicati senza appesantire ulteriormente la viabilita'.