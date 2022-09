GP di Monza, prove libere 2: ancora Ferrari davanti a tutti, ma questa volta con Sainz

Da Charles Leclerc a Carlos Sainz, c'è sempre una Ferrari davanti nella giornata di prove libere di Monza. Lo spagnolo, a cui sono state cambiate ulteriori parti della power unit e quindi partirà dal fondo come Lewis Hamilton e non più con 15 posizioni di penalità, ha girato velocissimo in 1'21"664 battendo la Red Bull-Honda di Max Versappen. L'olandese con 1'21"807 ha rimediato un distacco di 143 millesimi, ma la sensazione è che possa giocarsela senza troppi problemi con la Ferrari per la conquista della pole anche se poi dovrà arretrare di cinque posizioni in griglia per la sostituzione della ICE della sua power unit. Leclerc questa volta ha chiuso terzo a 193 millesimi.

Bella risalita della McLaren-Mercedes che col solito Lando Norris ha bussato alla porta dei top team prendendosi il quarto posto. Norris è a mezzo secondo da Leclerc ed è riuscito a precedere la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Sergio Perez (per lui 10 posizioni di penalità in griglia). Hamilton è settimo, poi le due Alpine-Renault con Esteban Ocon nuovamente davanti a Fernando Alonso. Bella sessione per Alexander Albon, decimo con la Williams-Mercedes mentre Daniel Ricciardo è di nuovo lontano da Norris. sei decimi e undicesima posizione per lui. Un problema tecnico ha fermato dopo pochi giri Mick Schumacher le cui quotazioni in Haas sembrano aver riguadagnato peso.

Venerdì 9 settembre 2022, libere 2

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'21"664 - 24

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'21"807 - 27

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'21"857 - 23

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"338 - 29

5 - George Russell (Mercedes) - 1'22"386 - 24

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'22"394 - 26

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'22"503 - 25

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'22"728 - 29

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'22"752 - 28

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'22"835 - 24

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'22"911 - 26

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'22"938 - 30

13 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'22"993 - 26

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"135 - 25

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"217 - 31

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'23"557 - 25

17 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"731 - 26

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"785 - 27

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'23"982 - 23

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'24"586 - 9