GP Monza, prove libere 3: Hamilton e Russell precedono Leclerc. Verstappen in difficoltà

La Mercedes si conferma la monoposto da battere a Monza. Non solo Lewis Hamilton è stato il più veloce nel seconto turno libero di venerdì, ma si è ripetuto nella terza sessione precedendo il compagno di squadra George Russell. Una doppietta certamente pesante per gli avversari, ma che dovrà essere ripetuta nella qualifica per portare il definitivo sorriso sul volto del team principal Toto Wolff.

Ma attenzione alla Ferrari. Charles Leclerc si è piazzato terzo a soli 109 millesimi da Hamilton, più indietro invece, Carlos Sainz, settimo a 346 millesimi. I due piloti del team di Maranello potranno essere grandi protagonisti della qualifica, così come le due McLaren-Mercedes, quarta e quinta con Oscar Piastri e Lando Norris.

In difficoltà la Red Bull-Honda. Max Verstappen è sesto ed arrabbiato, non riesce ad ottenere dalla sua RB20 quello che vorrebbe. Cresce bene la Williams-Mercedes, ottava con Alexander Albon e nona con l'ottimo debuttante Franco Colapinto. A Zandvoort, la Williams aveva portato importanti modifiche, ma la squalifica per fondo non conforme al regolamento, per 3 millimetri, avevano relegato Albon ultimo e impossibilitato dal mostrare il potenziale della monoposto.

Bene anche la Haas-Ferrari, decima con Nico Hulkenberg, appena davanti a una Aston Martin-Mercedes, quella di Fernando Alonso, che continua a faticare. Subito dopo le due Racing Bulls-Honda, con Daniel Ricciardo rallentato nel suo giro veloce da un disguido tra Piastri e Leclerc in uscita da Lesmo. Nelle ultime fasi della sessione, Kevin Magnussen si è dovuto fermare nel rettifilo che porta alla Ascari per un problema tecnico.



Sabato 31 agosto 2024, libere 3



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"117 - 19 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'20"210 - 24

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'20"226 - 22

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'20"252 - 15

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"262 - 15

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'20"368 - 24

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"463 - 20

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"596 - 15

9 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'20"905 - 17

10 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'20"943 - 18

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"968 - 22

12 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'21"077 - 18

13 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'21"141 - 15

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'21"155 - 20

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"157 - 23

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'21"208 - 21

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'21"258 - 19

18 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'21"287 - 23

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'21"357 - 20

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'22"035 - 18