GP di Monza, prove libere 3: Verstappen sfida Leclerc e ottiene il primo tempo

Max Verstappen ha lanciato un messaggio chiaro e preciso alla Ferrari. Per la pole dovrete fare i conti con me. Nel terzo turno libero di Monza, l'olandese della Red Bull ha segnato il tempo di 1'21"252 battendo per oltre tre decimi Charles Leclerc. Anche se Verstappen dovrà poi scontare cinque posizioni di penalità, praticamente niente per lui per quanto concerne le possibilità di rimonta in gara, sarà una bella battaglia per la conquista del primo tempo in qualifica. La Red Bull ha fatto girare i propri piloti a lungo con le gomme medie, preparandosi al meglio anche per la gara.

Sergio Perez è risultato terzo, ma a 6 decimi dal compagno di squadra, mentre Carlos Sainz ha visto la bandiera a scacchi al quarto posto. Poco più distante, l'Alpine-Renault di Fernando Alonso in perenne battaglia con la McLaren-Mercedes di Lando Norris. La Mercedes sembra aver fatto un passo indietro. George Russell è settimo, Lewis Hamilton occupa il decimo posto. Tra le due W13, si sono inseriti Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. A lungo ai box Mick Schumacher, veramente sfortunato a Monza tra il problema nel secondo turno dopo pochi giri e quello di stamane. Bene la Williams-Mercedes sia con Nicholas Latifi, che sembra aver trovato il giusto passo, e il debuttante dell'ultima ora Nyck De Vries che ha sostituito Alexander Albon, ricoverato d'urgenza per appendicite.

Si allunga l'elenco dei piloti che andranno in penalità in griglia di partenza: Verstappen e Ocon, cinque posizioni, Perez e Schumacher 10, Magnussen e Bottas 15, Tsunoda, Hamilton e Sainz dal fondo.

Sabato 10 settembre 2022, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'21"252 - 19 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'21"599 - 15

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'21"848 - 26

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'21"897 - 17

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'22"306 - 17

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"319 - 19

7 - George Russell (Mercedes) - 1'22"357 - 24

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'22"430 - 27

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'22"506 - 17

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'22"567 - 22

11 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'22"657 - 14

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'22"755 - 21

13 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'22"776 - 19

14 - Nyck De Vries (Williams-Mercedes) - 1'22"869 - 21

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'22"871 - 19

16 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'22"950 - 26

17 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"104 - 20

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'23"203 - 17

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'23"392 - 8

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"739 - 16