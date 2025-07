GP di Monza, svelata nella sede ACI di Roma la locandina del 96° Gran Premio d’Italia di Formula 1

Nella sede centrale dell’Automobile Club d’Italia è stata svelata la nuova locandina ufficiale del Gran Premio d’Italia di Formula 1 2025 che, come tradizione, si correrà all’Autodromo Nazionale di Monza dal 5 al 7 settembre. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di appassionati del motorsport, custodi di una passione che si rinnova edizione dopo edizione. L’anno scorso furono oltre 335.000 i presenti nei quattro giorni dell’evento, a testimonianza di quanto il Tempio della Velocità continui a esercitare un fascino unico nel panorama mondiale delle corse automobilistiche.

Monza è di fatto un luogo iconico per tutti gli appassionati del motorsport, un simbolo della storia e della cultura dell’automobilismo. Forte di queste premesse, non potevano mancare in questa occasione le cariche istituzionali, quali il generale Tullio Del Sette, commissario straordinario dell’ACI, e Giovanni Battista Fondolato, subcommissario straordinario. La presentazione del poster del Gran Premio d’Italia è stata anche la prima uscita ufficiale di Geronimo La Russa, nuovo presidente eletto dell’Automobile Club d’Italia, che ha voluto sottolineare, in quanto per diversi anni alla guida di ACI Milano, quanto sia stato emozionante partecipare per la prima volta in questa veste alla celebrazione di un evento tanto importante.

Il manifesto, come sottolineato dal generale Tullio Del Sette, racchiude in sé un forte valore simbolico. Tre monoposto di Formula 1 si stagliano al centro di un vortice tricolore che richiama il mito del Tempio della Velocità, evocando i curvoni storici e la pista sopraelevata che ha reso Monza unica al mondo. La Ferrari, emblema dell’automobilismo italiano, e la Mercedes affidata a Kimi Antonetti, il più giovane pilota italiano in Formula 1, rappresentano il legame tra tradizione e futuro. Mentre al centro la McLaren, la squadra che sta dominando il mondiale. Sullo sfondo, l’idea di restituire nuova vita all’anello di alta velocità, non per fini agonistici ma come patrimonio storico e culturale da preservare.

L’evento di quest’anno sarà speciale sotto molti punti di vista. Il 2025 segna infatti il 75° anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1, ma anche la 96ª edizione del Gran Premio d’Italia, nato nel 1921 a Montichiari prima di trovare la sua dimora definitiva a Monza. Nei decenni solo pochi anni hanno visto la gara disputarsi altrove, ma il circuito brianzolo è rimasto il riferimento assoluto per questa manifestazione. Quest’anno, come di consueto, il weekend offrirà non solo la Formula 1 ma anche le categorie di supporto come Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup, oltre a una serie di eventi collaterali che uniranno sport, solidarietà e, come più volte sottolineato da tutti i presenti, italianità.

Tra le iniziative annunciate spiccano la piantumazione di nuovi alberi per ogni pilota partecipante, in continuità con il progetto di sostenibilità già avviato lo scorso anno, e un’area dedicata alla prevenzione cardiovascolare gratuita per il pubblico, insieme a punti per la donazione del sangue. Prima del via del Gran Premio, il cielo di Monza sarà colorato dalle evoluzioni dei paracadutisti dell’Esercito e dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, accompagnati dalle note della Banda dell’Arma dei Carabinieri, in un momento che unirà spettacolo e orgoglio nazionale.

Dal punto di vista sportivo, la prevendita dei biglietti sta già facendo registrare numeri superiori rispetto agli anni scorsi, segno di un’edizione che si preannuncia da record. La conferenza stampa ufficiale di presentazione del Gran Premio si terrà direttamente a Monza il prossimo 2 settembre, ma è già chiaro che il lavoro dietro le quinte per garantire un’organizzazione perfetta è intenso e condiviso tra ACI, istituzioni locali e volontari, come sempre fondamentali per la buona riuscita della manifestazione.

Il Gran Premio d’Italia continua a essere una vetrina internazionale per il nostro Paese, unendo innovazione, storia e passione. Il conto alla rovescia è dunque ufficialmente iniziato. Nei primi giorni di settembre nel Parco della Villa di Monza tornerà a risuonare il rombo delle monoposto più veloci del mondo. Il Tempio della Velocità è infatti più di un circuito, ma un luogo sacro per chi ama le competizioni e l’automobilismo.