Gp Monza, Tronchetti: «Appuntamento speciale per Pirelli e F1. Per il gruppo 500 Gp in massima competizione auto è record»

«È una bellissima emozione essere oggi qui a Monza per il Gran Premio d’Italia, un appuntamento speciale per la Pirelli e per la Formula 1». Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, in attesa del Gp all'Autodromo di Monza. Otto giorni fa in Olanda, ha aggiunto Tronchetti Provera, «abbiamo raggiunto i 500 Gran Premi nella massima competizione automobilistica, un traguardo cui nessun costruttore di pneumatici era mai arrivato, e qui a Monza abbiamo voluto festeggiarlo tutti insieme con i nostri partner in questa straordinaria avventura», il presidente e Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali, il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem e tutti i piloti e i responsabili delle squadre.

«Pirelli era in pista a Silverstone con lo Stella Bianca il 13 maggio del 1950, quando Nino Farina vinse il primo Gran Premio e lo è oggi come fornitore unico. La Formula 1 costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto per sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per migliorare i processi di ricerca e di sviluppo nella produzione dei pneumatici», ha detto, sottolineando che «in questo giorno di celebrazione, desidero soprattutto ringraziare tutte le persone di Pirelli per l’impegno appassionato e la qualità del lavoro svolto in questi anni e per quanto ancora faremo insieme per proseguire questa partnership continuando a crescere insieme».