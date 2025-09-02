GP Motonautico dell’Emilia-Romagna, adrenalina e spettacolo nella due giorni piacentina

Il fiume Po ha offerto ancora una volta un palcoscenico naturale di eccezionale bellezza a uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale: il GP Motonautico dell’Emilia-Romagna 2025, che anche quest’anno ha riunito a San Nazzaro, nel piacentino, piloti, team e appassionati provenienti da più di 15 nazioni per vivere lo spettacolo mozzafiato delle imbarcazioni che sfrecciano a pochi centimetri dall’acqua.

Una due giorni di pura adrenalina, organizzata dall’Associazione Motonautica San Nazzaro in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica (FIM) e la Union Internationale Motonautique (UIM), si è svolta con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Sport Valley. Nella gara valida per la prova unica del Campionato Europeo Circuito Classe F125, il trionfo del bulgaro Viktor Lyubenov. Sul podio anche due italiani: Andrea Ongari, del Circolo Nautico Chiavenna, ha conquistato la medaglia d’argento, mentre Luca Finotti, della Motonautica Associazione Cremona, ha portato a casa il bronzo.

Le condizioni del campo di gara, segnate dalla presenza di detriti causati dalle piogge dei giorni precedenti, hanno purtroppo impedito lo svolgimento della terza gara del Campionato Mondiale di F2, programmata per il pomeriggio. Nonostante gli sforzi dell’organizzazione, che ha monitorato costantemente le condizioni delle acque, la sicurezza dei piloti ha avuto la priorità.

Presente a San Nazzario anche il Presidente della Union Internationale Motonautique (UIM), Raffaele Chiulli, che ha elogiato l’evento sottolineato la straordinaria organizzazione della Federazione Italiana Motonautica in questa particolare situazione. «Sebbene il Mondiale non si sia svolto, l’atmosfera è rimasta intatta, con un grandissimo pubblico di appassionati provenienti da tutta Europa, per vivere una giornata all’insegna dei valori dello sport: amicizia e rispetto.»

Un risultato che, secondo Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica, affonda le proprie radici nella passione: «Questa è stata l’occasione per ribadire che è la passione il “motore” che alimenta la nostra Federazione. Sono stato pilota per molti anni e conosco bene l’energia unica che c’è nell’aria quando si corre. Portare avanti un evento internazionale con il Presidente Chiulli, in un territorio che rappresenta il cuore della Motonautica italiana, è per me un onore. Lavoreremo ogni giorno per far crescere ancora di più questo sport, in Italia e nel mondo.»

Non solo competizione, il GP Motonautico dell’Emilia-Romagna si conferma un’occasione unica per riaffermare il grande senso di comunità e passione per uno sport che continua a entusiasmare e unire persone da ogni angolo del mondo.