Gp Italia, al Mugello livree speciali per i caschi dei piloti: Bagnaia si ispira alla pizza

Come ogni anno i piloti italiani propongono una livrea speciale dei loro caschi per celebrare il Gran premio d'Italia di MotoGp, ospite dell'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) da ben 50 anni. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ha scelto una realizzazione astratta: «L'idea mi è venuta dalla mia macchina da sogno che ho comprato quest'anno. È un po' un modo artistico di rappresentare questa vettura, ma per me significa che quando ti fissi un obiettivo puoi raggiungerlo. Penso sia stata una bella idea, anche perché poi la realizzazione è molto astratta e artistica». Pecco Bagnaia (Ducati), si è invece ispirato alla pizza: «Volevamo trovare un modo per rappresentare la convivialità italiana che si può trovare al Mugello con i camper, tende, grigliate, gente che non si conosce, ma fa il tifo insieme. Io la pizza la vivo in questo modo qui, la domenica sera con gli amici e la famiglia e quindi mi è parso giusto ispirarmi a questo prodotto nazionale per rappresentare la convivialità".