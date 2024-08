Gp Olanda, prove libere 1: dopo la pioggia Norris davanti a Verstappen e Hamilton

La F1 torna in pista dopo la pausa estiva e trova ad accoglierla pioggia e vento sul circuito di Zandvoort, situato a pochi metri dal mare olandese. Con la novità dell'annuncio da parte del team Alpine dell'ingaggio del tester Jack Doohan per la prossima stagione, il primo turno libero ha visto prevalere Lando Norris con la McLaren-Mercedes. Il vento ha dato parecchio fastidio ai piloti mentre la pioggia ha cessato di cadere permettendo nel finale del turno di montare gomme soft.

Norris ha colto il tempo di 1'12"322 precedendo di un paio di decimi l'idolo assoluto di casa, Max Verstappen con la Red Bull-Honda, il quale ha avuto il tempo di litigare con Pierre Gasly, colpevole di non essersi spostato in tempo nell'ultima curva parabolica nei minuti conclusivi della sessione. A 6 decimi dalla McLaren, c'è Lewis Hamilton con la Mercedes (ieri in conferenza stampa si è speso affinché venga portata la F1 in Africa, e il Paese nel mirino della FIA e di Liberty Media è il Ruanda), poi Carlos Sainz. La Ferrari è stata l'unica squadra a non utilizzare le gomme soft mandando in pista lo spagnolo e Charles Leclerc con le medie. Sainz ha colto un interessante quarto tempo in tali condizioni.

Da rilevare con la Sauber-Ferrari di Valtteri Bottas, la presenza in questa sola sessione di Robert Shwartzman, il russo con passaporto israeliano che con la Ferrari Hypercar partecipa al campionato WEC ed è tester F1 per il team di Maranello.

Venerdì 23 agosto 2024, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"322 - 17 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"523 - 13

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'13"006 - 13

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'13"074 - 15

5 - George Russell (Mercedes) - 1'13"142 - 17

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"159 - 14

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"230 - 14

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'13"563 - 18

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'13"597 - 15

10 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'13"965 - 15

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"151 - 14

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"279 - 12

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'14"306 - 15

14 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'14"418 - 13

15 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'14"467 - 15

16 - Robert Shwartzman (Sauber-Ferrari) - 1'14"658 - 15

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'15"605 - 12

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'15"796 - 15

19 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'16"231 - 15

20 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'22"036 - 8