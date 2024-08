GP Olanda: con un super giro Norris conquista la pole nella “casa” di Verstappen. Leclerc soltanto sesto

Con un giro che ha ammutolito la torcida arancione del circuito di Zandvoort, la casa di Max Verstappen, Lando Norris si è preso la terza pole stagionale (la quarta in carriera) con la McLaren-Mercedes. Il team di Zak Brown, che in Olanda, come la Red Bull, ha portato ulteriori novità tecniche ed aerodinamiche, ha nuovamente messo il proprio sigillo ottenendo una pole da urlo. Norris ha fermato i cronometri sul tempo di 1'09"673 lasciando a ben tre decimi e mezzo Verstappen. Una bella battaglia, con Norris che già nel primo push era al comando della classifica con 1'10"074 seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri in 1'10"193 e da Verstappen in 1'10"222.

Nell'ultimo tentativo, Norris ha tolto ben quattro decimi, un giro senza respiro il suo, infrangendo il muro dell'1'10". Verstappen invece, ha cavato un paio di decimi, troppo poco per mettere il muso della sua Red Bull davanti alla McLaren. E' mancato Piastri, che non è stato perfetto nel suo giro finale concluso in 1'10"172, appena un paio di centesimi meglio del precedente crono realizzato. Poteva essere una prima fila tutta McLaren, ma piccole sbavature non hanno permesso a Piastri di porsi davanti a Verstappen, che sarà così a panino tra le due McLaren in griglia di partenza.

Poco distante, un generoso George Russell con la Mercedes, quarto in 1'10"244 e pronto a dar bataglia nel GP di domenica. Purtroppo, la Mercedes ha dovuto subìre il colpo basso arrivato da Lewis Hamilton. Troppi gli errori commessi dall'inglese che non ha centrato la Q3 rimanendo appena 12esimo. Quinta posizione per Sergio Perez, che con la seconda Red Bull-Honda ha milgiorato non poco le proprie recenti performance, anche se è pur sempre a 4 decimi dal compagno di squadra.

Sesto tempo per Charles Leclerc con una deludente Ferrari, a ben 9 decimi da Norris. Ancora peggio Carlos Sainz che come Hamilton è rimasto fuori dalla top 10, terminando 11esimo. A scusante di Sainz, il fatto che non ha girato nella libera 2 per un problema al cambio e, come tutti gli altri, neanche nel terzo turno per l'incidente di Logan Sargeant. Con Hamilton e Sainz fuori dalla Q3. ne ha approfittato bene la Aston Martin-Mercedes, settima e nona con Fernando Alonso e Lance Stroll oltre alla Williams-Mercedes, ottimo Alexander Albon ottavo, e pure la Alpine-Renault con Pierre Gasly che si starà chiedendo come ha fatto ad arrivare in Q3 considerando che Esteban Ocon è rimasto subito escluso.

Non male il 13esimo tempo di Yuki Tsunoda con la Racing Bulls-Honda, sicuramente meglio di Daniel Ricciardo bloccato in 16esima piazza e dunque non entrato nel Q2. Dove invece, sono apparse entrambe le Haas-Ferrari (il team ha fatto il bonifico ad Uralkali e quindi potrà lasciare i box domenica sera e dirigersi verso Monza) mentre niente da fare per le due Sauber-Ferrari, impantanate nel Q3. Sargeant non ha girato avendo distrutto la Williams nel terzo turno libero.

Sabato 24 agosto 2024, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'09"673 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'10"029 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'10"172 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'10"244 - Q3

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'10"416 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'10"582 - Q3

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"633 - Q3

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'10"633 - Q3

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"857 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'10"977 - Q3

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'10"914 - Q2

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'10"948 Q2

13 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'10"955 - Q2

14 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'11"215 - Q2

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'11"295 - Q2

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'11"993 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'11"995 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1-12"168 - Q1

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'13"261 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - senza tempo - Q1